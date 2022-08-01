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Успішний контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли в полон 11 окупантів, серед них прапорщик та офіцер

1 серпня 2022, 13:55

Також українським захисникам вдалося знищити ворожу БМП, 20 окупантів ліквідовано чи поранено.

Херсонская область, Херсон, войска РФ
ЗСУ взяли в полон 11 російських окупантів на Херсонщині / Колаж Людмила Денісова, Reuters

На Херсонщині українські морські піхотинці розгромили позиції російських окупантів та взяли у полон 11 ворожих військових. Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Захопити ворожих бійців у полон вдалося під час успішного контрнаступу.

Серед полонених виявився 1 російський офіцер, 1 прапорщик та 9 окупантів, яких мобілізували з "ДНР".

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Так, в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ ... Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів", - йдеться у повідомленні.

Також українським захисникам вдалося знищити ворожу БМП, 20 окупантів ліквідовано чи поранено. Бійці ЗСУ трощили позиції окупантів з артилерії.

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Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ російське вторгнення Херсонська область
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