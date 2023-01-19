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"Дві великі речі": Кулеба розповів, яке озброєння Захід навідріз відмовляється передавати Україні

19 січня 2023, 20:02
Глава МЗС зауважив, що прийняття рішень партнерами займає час, однак зрештою Україна отримує необхідне.
'Дві великі речі': Кулеба розповів, яке озброєння Захід навідріз відмовляється передавати Україні
Кулеба розповів, яке озброєння Захід навідріз відмовляється передавати Україні / Фото УНІАН

Україні вже вдалося розблокувати надання міжнародними партнерами майже всіх видів озброєння, окрім двох. Нашій країні ще вкрай необхідні винищувачі та далекобійні ракети.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі, передає "Укрінформ". Як зауважив глава МЗС, прийняття рішень партнерами займає час, однак зрештою Україна отримує необхідне.

"Так, це вимагає часу, і так, ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення, але, зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані – західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Однак вже зараз ситуація набагато краща.

"Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений", - підсумував міністр.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того, повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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