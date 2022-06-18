"Готові до будь-якого сценарію": Україна не виключає варіант застосування РФ ядерної зброї - Данилов

Україна готова до застосування Росією ядерної зброї / ua.depositphotos.com, УНІАН

Україна не виключає варіант застосування РФ тактичної ядерної зброї. Держава готова до такого сценарію. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє The Globe and Mail.

РФ може використовувати хімічну, біологічну або навіть тактичну ядерну зброю.

"Ми готові до будь – якого сценарію", - сказав він.

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Раніше німецький генерал Інго Герхарц заявив, що військово-політичне керівництво країн-членів НАТО має бути готовим до того, що в якийсь момент може стати необхідним застосування ядерної зброї.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов вважає, що РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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