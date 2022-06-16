РФ бояться виключити з ООН: вся справа в ядерній зброї - Кислиця

РФ не виключать з ООН через ядерну зброю / фото: politikus.ru, Reuters

Росію бояться виключити з ООН, так як у неї є ядерна зброя. Саме через цю причину весь світ близько 30 років закривав очі на дії РФ. Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.

Лондон, Вашингтон і Париж, які є постійними членами Ради Безпеки, не готові про це говорити.

"Та обставина, що РФ має ядерний арсенал, вона є складною темою, і жодна країна світу не може дозволити собі вести себе безвідповідально по відношенню до російських загроз", - сказав Сергій Кислиця.

Кислиця також залишив без відповіді питання, чи зможе Путін застосувати ядерну зброю, адже навіть тактична "буде самогубством".

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що на РФ в недалекому майбутньому очікує розпад держави. На його думку, Росію потрібно роззброїти, щоб Москва нікому не загрожувала. Йдеться і про позбавлення російської держави ядерної зброї.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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