Буде війна в центрі Москви: в РФ три з половиною армії битимуться за владу – Данілов

Путін слабшатиме з кожним днем, на фоні цього та інших протиріч в РФ розгориться боротьба за владу.

У РФ три з половиною армії битимуться за владу, зазначає Данілов/ УНІАН

У РФ розгориться боротьба за владу між російськими збройними силами, військовими формуваннями Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова, а також новим збройним формуванням силових структур РФ. Це протистояння відбуватиметься у центрі Москви.

Про це розповів секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначає, що російське військове керівництво використало Кадирова і Пригожина, а коли вони вже стали непотрібні, їх "посунули".

Данілов зазначає, що внутрішні протиріччя в РФ лише загострюватимуться. Він вважає, що це лише питання часу, коли у Москві "в межах Садового кільця почнеться з'ясування стосунків". Під час цього протистояння російські військові, найманці і силовики можуть застосувати вогнепальну зброю, бронетранспортери тощо, зазначає секретар РНБО.

"На сьогодні вже існують три з половиною армії: окремо армія Кадирова; окремо армія Пригожина; окремо армія, яка є у Збройних силах Російської Федерації, – і не поважають там ані Кадирова, ані Пригожина; і окремо там силові структури зараз намагаються формувати ще окрему армію. І це питання часу, коли вони почнуть з'ясовувати поміж собою стосунки", – каже Данілов.

Він додав, що "Путін – дуже хвора людина". І як тільки диктатор РФ почне слабшати – а слабшати він буде з кожним днем – в РФ почнеться з'ясування стосунків.

Раніше повідомлялося, що Путіна знову змусили принизитись. Російський диктатор був змушений просити президента Ірану про постачання зброї в РФ для війни проти України. З поставками виникли проблеми, і тепер главі Кремля довелося особисто телефонувати з цього приводу іранському лідеру Ебрахіму Раїсі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не повинна сподіватися на повторення сценарію 2014-го року, який передбачав повторний напад на Україну і окупацію територій. Нинішня війна завершиться відновленням територіальної цілісності держави в кордонах на 1991 рік, а також трибуналом, репараціями і довічними термінами для окупантів, наголосив він.

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