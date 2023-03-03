Зеленський закликав Генасамблею ООН негайно ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу над РФ

Президент наголосив, що світ потребує реального втілення верховенства права, яке убезпечить людство від джерела всіх агресій.

Владимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну Асамблею ООН ухвалити український проєкт резолюції на підтримку створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії РФ. Про це український гарант сказав під час виступу на конференції United for Justice у Львові.

Зеленський наголосив, що реальність верховенства міжнародного права буде засвідчена, якщо президент Росії Владімір Путін та його спільники отримають законні вироки за злочини в Україні.

"У відповідь на всі злочини і несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутись всі необхідні наші з вам кроки, кроки заради одного результату, який об’єднає цивілізований світ, засвідчить реальність верховенства міжнародного права, а саме: президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні і справедливі вироки за все, що вони наробили", - заявив глава держави.

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У цьому зв’язку він закликав до ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН українського проєкту резолюції на підтримку створення спецтрибуналу.

"Перше, чого ми маємо досягти – наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральною Асамблеєю ООН українського проєкту резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що трибунал стане тією ланкою, яка вирішить проблему неможливості Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.

Нагадаємо, нещодавно заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що міжнародний трибунал, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини, може розпочати свою роботу влітку 2023 року. Вона підкреслила, що США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 і Україною – розглядаються різні моделі механізму.

Раніше російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков заявляв, що над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити.

"Психологічно це треба зробити. Залучити Путіна до судового процесу неможливо, поки він сидить в Кремлі і зберігає владу. Після того як він її втратить, можуть бути різні варіанти, але зараз потрібно чисто психологічно тиснути на оголошення Путіна військовим злочинцем, також, як і частина його найближчого оточення", - сказав Гудков.

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