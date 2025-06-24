"Ми бігли до городів і пролунав вибух": на Сумщині ледь не загинула ціла родина з дітьми

Росіяни атакували "Шахедами" село Великий Бобрик неподалік Сум. Під ударом були приватні житлові будинки.

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РФ вдарила Шахедами по Сумщині / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Що відомо:

РФ атакувала "Шахедами" Сумщину

Під ударом опинились приватні житлові будинки

Внаслідок атаки ледь не загинула ціла родина з двома дітьми

Російські окупанти атакували Сумщину ударними безпілотниками типу "Шахед". Цілий "табун" дронів вдарив по приватних будинках у селі Великий Бобрик, що за 15 км від Сум. Ця ніч ледь не стала останньою для родини Михайла Утича. Про це він розповів біля власного зруйнованого будинку. Відео вже розлетілось в Мережі.

Пізно увечері Михайло разом з дружиною та двома дітьми повернулися додому. Вони привезли 8-річного сина та 11-річну дочку з літнього табору. Дівчинка вже заснула, а хлопчик вирішив подивитись мультики.

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У цей момент вони почули звук "Шахедів". Вони вже звикли до того, що дрони часто пролітають повз, але цього разу вони йшли на удар. "Шахеди" один за одним влучали у житлові будинки.

Чоловік встиг забігти у будинок, забрати дітей та вибігти. Вони якомога швидше бігли у бік городів, навіть не забравши документи. Саме у цей момент "Шахед" влучив у їхній будинок.

"Ніби ми його далі чули, він на піке пішов. Вже таке чув — у нас тут "прольоти" були. А наступний — з іншого боку. Вони вже роями йшли", — розповів пан Михайло.

Подружжя у розпачі, адже від будинку не залишилось абсолютно нічого, поблизу видно лише вирву від вибуху. Однак, на щастя, вони вижили та фізично не постраждали.

У чоловіка поблизу був власний бізнес. Він розводив кролів, птицю та нутрій. З кількох десятків нутрій вижила лише одна.

Дивіться відео з місця атаки на Сумщину:

РФ вдарила Шахедами по Сумщині / фото: скріншот

Голова Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що внаслідок цієї атаки загинули троє людей. Серед них був і 5-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів іншого зруйнованого будинку. Мати хлопчика, сестра та бабуся живі, але вони перебувають у лікарні у стані важкого та середнього ступеня важкості.

Також відомо, що серед загиблих була ще жінка та чоловік з різних сімей. Загалом внаслідок атаки постраждали 6 людей. У них опіки, переломи та гостра стресова реакція. Росіяни пошкодили та зруйнували понад 20 приватних будинків та автомобілі.

Атака на Київ і область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви, під завалами - люди.

У Києві від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський і Дарницький райони.

Мешканець частково зруйнованого будинку в Києві, де завалився майже весь під'їзд, розповів, як йому вдалося вижити. Виявилося, що бетонна плита притиснула ноги чоловікові. Йому вдалося самотужки вивільнитися і спуститися з 5 поверху громовідводом під звуки авто, які горіли і вибухали.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу ввечері запускають дрони, а потім - ракети.

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