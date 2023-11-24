'Лізуть з усіх напрямків': деталі нового наступу росіян на Авдіївку - Барабаш

Російські окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку в Донецькій області. Війська РФ продовжують штурмові дії і намагаються оточити місто.

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Командування РФ змінило тактику для третього наступу на Авдіївку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Російські війська здійснюють численні авіаудари по населеному пункті Авдіївка в Донецькій області, використовуючи керовані авіабомби (КАБ), а також проводять 30-40 масованих обстрілів. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

"Лізуть у всіх напрямках: із флангів, із півдня, з півночі. На промку (промзону. – ред) полізли, плюс намагаються певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак (село під Авдіївкою. – ред). Лізуть з усіх сторін. Дуже багато застосовують піхоти. На промку поїхала техніка. Там є асфальтове покриття. Воно пошкоджене, зруйноване, але основа певна є. Техніку вони там пускають", – розповів Барабаш.

Він додав, що третя хвиля наступу армії Російської Федерації відрізняється від перших двох хвиль.

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"Перша [хвиля] – узагалі йшли, як на парад. Друга – колони розділили і мінімум із трьох напрямків намагалися йти. Зараз вони відкрили четвертий напрямок – зі сторони Донецька – зі Спартака. Плюс додали промку. Більше намагаються розтягнути по лінії фронту", – зазначив голова ОВА.

Барабаш зауважив, що наразі погодні умови не дозволяють противнику використовувати техніку із великою інтенсивністю. Він вказує на те, що рано чи пізно окупанти розпочнуть активніше використовувати техніку у своїх атаках, залучаючи значно більше засобів.

Голова ОВА підкреслив, що протягом останніх кількох днів окупанти почали використовувати касетні бомби з більшою частотою.

"Касетами" вони по місту не працюють. Більше працюють по позиціях навколо міста. По місту використовують КАБ. Найбільше працюють КАБ-500. У середньому від восьми до 20 авіабомбових ударів на добу відбувається по місту", – сказав Барабаш.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як повідомляв Главред, протягом останніх кількох днів росіяни підвищили інтенсивність дій на Донецькому напрямку.

Керівник інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, вказав, що Авдіївка і надалі буде однією з напружених зон на фронті.

Аналітик Дмитро Снєгирьов вказує, що наразі не існує обґрунтованих підстав вважати, що ситуація на Авдіївському напрямку Донецької області змінилась на бік росіян. Усі заяви з боку Росії щодо прориву безпосередньо на територію Авдіївського коксохімзаводу та активної "зачистки" не відображають реального стану речей.

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