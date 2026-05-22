Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани: яке церковне свято

За народними повір'ями, цього дня не рекомендується переїжджати, розповідати про свої плани, позичати гроші або віддавати свої речі.

Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани

У суботу, 23 травня, православні віряни вшановують пам'ять преподобного сповідника Михайла, єпископа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

З ранніх років майбутній святитель прагнув до духовного життя, виявляючи любов до молитви, стриманості та благочестя. Він виховувався в глибоко віруючій родині, де з дитинства вивчав Святе Письмо та церковні традиції. Відчувши покликання служити Богу, Михайло обрав чернечий шлях, присвятивши себе посту, молитві та духовному вдосконаленню.

У монастирі преподобний швидко заслужив повагу братії завдяки своїй смиренності, мудрості та доброті. Він відрізнявся працьовитістю, послухом і щирою турботою про людей. Згодом його духовний авторитет став настільки високим, що Церква покликала його до єпископського служіння.

Ставши архіпастирем, святий Михаїл ревно захищав чистоту православної віри, підтримував духовенство і наставляв віруючих на шлях християнського життя. У своїх проповідях він закликав до покаяння, любові до ближнього і стійкості у вірі. Особливу увагу святитель приділяв допомозі нужденним, втішав скорботних і зміцнював переслідуваних за віру.

Однак епоха його служіння була непростою — Церква переживала час гонінь і важких випробувань. За вірність православному вченню і твердість у сповіданні Христа святитель Михаїл зазнав переслідувань. Незважаючи на тиск і погрози, він не відступив від церковної істини і зберіг відданість Богу до кінця.

Також 23 травня Церква згадує преподобну Євфросинію. Майбутня свята народилася в князівській родині і при хрещенні отримала ім'я Предслава. З дитинства вона відрізнялася особливою побожністю, любов'ю до молитви та прагненням до знань. На відміну від багатьох представників свого кола, дівчина не шукала багатства, слави чи світського життя, а прагнула духовної мудрості.

У юному віці Предслава таємно покинула рідний дім і прийняла чернечий постриг з ім'ям Євфросинія. З цього моменту її життя було присвячене служінню Богу через молитву, піст і самовіддану працю. Вона вела суворе аскетичне життя, поєднуючи смиренність з великою духовною силою.

Особливу популярність свята здобула завдяки своїй просвітницькій діяльності. Євфросинія переписувала і поширювала духовні книги, сприяла розвитку освіти та писемності, навчала молодих дівчат християнським чеснотам.

Одним із головних діянь преподобної стало заснування монастирів, які стали центрами молитви, просвіти та духовного виховання. Вона прагнула показати, що чернецтво — це не лише відмова від мирського життя, а й шлях служіння людям через милосердя, любов і турботу про ближніх.

Незважаючи на високе походження, Євфросинія відмовилася від багатства, слави та почестей, вважаючи справжньою цінністю лише духовне життя у Христі. Її життєвий шлях став прикладом того, що духовне багатство набагато вище за земні блага.

У зрілі роки преподобна здійснила паломництво до Святої Землі, бажаючи вклонитися місцям, пов'язаним із земним життям Спасителя. Останні роки свого життя вона провела в Єрусалимі в молитві та смиренні.

Вранці птахи співають без зупинки — буде дощ.

Кріт активно викидає землю з нори — чекайте дощових днів.

Бджоли вранці активно літають — до теплого і сонячного дня.

За народними повір'ями в цей день не радять переїжджати, розповідати про свої плани, позичати гроші або віддавати свої речі. Вважається, що разом з цим можна втратити своє здоров'я або фінансову удачу.

Саме в цей період триває активна висадка огірків, однак у цей день її вже рекомендують завершувати. Також сприятливо зайнятися прибиранням у будинку та позбутися зайвих речей, очищаючи простір від усього непотрібного.

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

