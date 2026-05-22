Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
22 травня 2026, 13:50
google news Підпишіться
на нас в Google
За народними повір'ями, цього дня не рекомендується переїжджати, розповідати про свої плани, позичати гроші або віддавати свої речі.
Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани
Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 23 травня
  • Що можна і не можна робити 23 травня
  • Прикмети 23 травня

У суботу, 23 травня, православні віряни вшановують пам'ять преподобного сповідника Михайла, єпископа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 23 травня

З ранніх років майбутній святитель прагнув до духовного життя, виявляючи любов до молитви, стриманості та благочестя. Він виховувався в глибоко віруючій родині, де з дитинства вивчав Святе Письмо та церковні традиції. Відчувши покликання служити Богу, Михайло обрав чернечий шлях, присвятивши себе посту, молитві та духовному вдосконаленню.

відео дня

У монастирі преподобний швидко заслужив повагу братії завдяки своїй смиренності, мудрості та доброті. Він відрізнявся працьовитістю, послухом і щирою турботою про людей. Згодом його духовний авторитет став настільки високим, що Церква покликала його до єпископського служіння.

Ставши архіпастирем, святий Михаїл ревно захищав чистоту православної віри, підтримував духовенство і наставляв віруючих на шлях християнського життя. У своїх проповідях він закликав до покаяння, любові до ближнього і стійкості у вірі. Особливу увагу святитель приділяв допомозі нужденним, втішав скорботних і зміцнював переслідуваних за віру.

Однак епоха його служіння була непростою — Церква переживала час гонінь і важких випробувань. За вірність православному вченню і твердість у сповіданні Христа святитель Михаїл зазнав переслідувань. Незважаючи на тиск і погрози, він не відступив від церковної істини і зберіг відданість Богу до кінця.

Також 23 травня Церква згадує преподобну Євфросинію. Майбутня свята народилася в князівській родині і при хрещенні отримала ім'я Предслава. З дитинства вона відрізнялася особливою побожністю, любов'ю до молитви та прагненням до знань. На відміну від багатьох представників свого кола, дівчина не шукала багатства, слави чи світського життя, а прагнула духовної мудрості.

У юному віці Предслава таємно покинула рідний дім і прийняла чернечий постриг з ім'ям Євфросинія. З цього моменту її життя було присвячене служінню Богу через молитву, піст і самовіддану працю. Вона вела суворе аскетичне життя, поєднуючи смиренність з великою духовною силою.

Особливу популярність свята здобула завдяки своїй просвітницькій діяльності. Євфросинія переписувала і поширювала духовні книги, сприяла розвитку освіти та писемності, навчала молодих дівчат християнським чеснотам.

Одним із головних діянь преподобної стало заснування монастирів, які стали центрами молитви, просвіти та духовного виховання. Вона прагнула показати, що чернецтво — це не лише відмова від мирського життя, а й шлях служіння людям через милосердя, любов і турботу про ближніх.

Незважаючи на високе походження, Євфросинія відмовилася від багатства, слави та почестей, вважаючи справжньою цінністю лише духовне життя у Христі. Її життєвий шлях став прикладом того, що духовне багатство набагато вище за земні блага.

У зрілі роки преподобна здійснила паломництво до Святої Землі, бажаючи вклонитися місцям, пов'язаним із земним життям Спасителя. Останні роки свого життя вона провела в Єрусалимі в молитві та смиренні.

Прикмети 23 травня

  • Вранці птахи співають без зупинки — буде дощ.
  • Кріт активно викидає землю з нори — чекайте дощових днів.
  • Бджоли вранці активно літають — до теплого і сонячного дня.

Чого не можна робити 23 травня

За народними повір'ями в цей день не радять переїжджати, розповідати про свої плани, позичати гроші або віддавати свої речі. Вважається, що разом з цим можна втратити своє здоров'я або фінансову удачу.

Що можна робити 23 травня

Саме в цей період триває активна висадка огірків, однак у цей день її вже рекомендують завершувати. Також сприятливо зайнятися прибиранням у будинку та позбутися зайвих речей, очищаючи простір від усього непотрібного.

Вам може бути цікаво:

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

16:33Економіка
Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

15:59Синоптик
В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

15:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

Кому найбільше щастить у житті: 4 дати народження з потужною енергетикою

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Останні новини

17:03

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

16:56

Пішов у СЗЧ та погрожував підпалом: ВСП затримала "Полтавського палія"

16:44

Батьки відправили дітей до лісу з пов'язками на очах "по скарби"

16:41

Господарів закликали обприскати вхідні двері лимоном у травні: у чому причина

16:33

Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
16:24

Урожай томатів нікуди буде подіти: що обов'язково потрібно зробити в травні

16:12

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

15:59

Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

15:56

Термометри покажуть рекордні значення: аномальна спека насувається на Європу

Реклама
15:47

Кіт навчився "говорити" і розкритикував гучну музику господиніВідео

15:36

Зрозуміють лише українці: 11 складних слів, які збивають з пантелику навіть перекладачів

15:17

Чоловік кинув бойову гранату у двір багатоповерхівки в Житомирі: як покарали зловмисника

15:13

"Вона з’їла всі мої мізки": EL Кравчук розповів про конфлікт із Могилевською

15:12

Дрони РФ вдарили по Полтавщині: спалахнула пожежа, є руйнуванняФото

15:10

В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

15:05

Порошенко створив тиловий батальйон, куди фіктивно оформив майже півсотні підлеглих - ветеран

15:05

Маршрутки можуть подорожчати до 35-40 гривень: Гречко - про нові тарифи на проїзд у Києві

15:00

Гороскоп Таро на завтра, 23 травня: Овнам — діяти, Левам — насолода

14:58

Дар’я чи Дарина — мовознавець пояснив, як правильно говорити українською

14:45

Ігор Кондратюк розповів, скільки мільйонів заробив за рікВідео

Реклама
14:33

"Стан досить тяжкий": як проходить лікування оленя Бориса після двох ДТП

14:29

Китайський гороскоп на завтра, 23 травня: Кроликам - метушня, Півням - зриви

14:19

"Зміцнюємо єдність між військовими, ветеранами та цивільними", - ГВР прозвітував за рік роботи

14:14

Гарний варіант: актриса "Дизель Шоу" розповіла, чому її постійно кличуть заміж

14:13

Тарифи на проїзд у Тернополі рекордно зростуть: скільки доведеться платити

14:13

Таємна функція овочечистки допомагає швидко чистити картоплюВідео

14:05

Москва опустіє на тлі потужних атак ЗСУ: експерт назвав умову

14:03

Хто заробляє найбільше: вчені назвали найуспішніші знаки зодіаку

13:54

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін новини компанії

13:50

Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани: яке церковне свято

13:40

Понад 600 000 гривень для центру "Титанові": глядачі "Караоке на майдані" об’єдналися заради допомоги ветеранам

13:29

Ніч за 80 тисяч гривень: Решетник з дружиною поїхали до Туреччини, щоб побути наодинці

13:26

Казати "ревень" неправильно: як насправді слід називати рослину українською

13:23

Приємний ціновий сюрприз: які продукти скоро відчутно подешевшають

13:16

Діти будуть в захваті: рецепт смачної домашньої піци з кабачка

13:09

Як виростити великий часник: чим полити грядки наприкінці травня

13:05

Пасажири закричали після моторошного спалаху поруч із крилом літакаВідео

12:40

Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

12:40

Знають далеко не всі: як часто насправді треба замінювати подовжувач

12:26

Залишилося лише два: Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії

Реклама
12:23

Зеленський заінтригував заявою про Сумську область та удари по РФ - деталі

12:12

Не випадковість: що означає куряче яйце біля дверей і як його прибрати

11:55

В Італії роздають будинки та гроші за переїзд до гірського селаВідео

11:54

Алушта — "південь Росії": український блогер рекламує готелі окупантів у своїх відеоВідео

11:53

Боротьба з пирієм: як позбутися ворога №1 у садуВідео

11:44

"Путін хоче завершити війну": ЗМІ дізналися про терміни та умови Кремля

11:36

Водіям радять оминати деякі мийки: можуть пошкодити автомобільВідео

11:12

Для чого Росії потрібна участь Білорусі у війні: експерт розкрив задум ворога

11:12

Перець буде свіжим і хрустким тижнями: названо ідеальне місце для зберігання

11:05

Власники сонячних панелей припускаються однієї серйозної помилки під час чищення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти