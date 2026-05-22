Тарифи на проїзд у Тернополі рекордно зростуть: скільки доведеться платити

Коротко:
- У Тернополі планують підвищити вартість проїзду
- Новий тариф може сягнути 25 грн за поїздку
- Пільги та безкоштовні пересадки збережуться
У Тернополі хочуть підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до рівня економічно обґрунтованих. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.
Зазначається, що перевізники подали пропозиції, згідно з якими вартість проїзду може становити від 26 до 32 грн за поїздку.
"Наразі у Тернополі діє один із найнижчих тарифів на проїзд серед обласних центрів Західної України. Чинне коригування вартості проїзду, запроваджене у березні 2026 року, ухвалювалося як тимчасове та компромісне рішення в умовах економічної нестабільності", - йдеться у повідомленні.
У міській раді додають, що основним чинником перегляду тарифів стало суттєве зростання витрат на забезпечення роботи громадського транспорту.
Наразі новий тариф пропонується встановити на рівні:
- 20 грн — при оплаті "Карткою тернополянина";
- 22 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;
- 25 грн — при оплаті банківською карткою.
Також у місті планують зберегти:
- безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин;
- пільги для усіх 29 пільгових категорій громадян;
- безкоштовний проїзд для учнів та студентів у комунальному транспорті;
- 50% знижку для учнів та студентів у приватному транспорті.
Тарифи на проїзд - останні новини
Як повідомляв Главред, у Черкасах триває дискусія щодо можливого підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті, зокрема тролейбусах. Водночас проїзд у приватних маршрутках вже зріс до 25 гривень за поїзду.
У Києві також пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок.
Про джерело: Тернопільська міська рада
Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.
