Тарифи на проїзд у Тернополі рекордно зростуть: скільки доведеться платити

Тарифи переглядаються через суттєве зростання витрат для перевізників.

https://glavred.net/ukraine/tarify-na-proezd-v-ternopole-rekordno-vyrastut-skolko-pridetsya-platit-10766903.html Посилання скопійоване

Нові тарифи на проїзд в Тернополі / фото: УНІАН

Коротко:

У Тернополі планують підвищити вартість проїзду

Новий тариф може сягнути 25 грн за поїздку

Пільги та безкоштовні пересадки збережуться

У Тернополі хочуть підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до рівня економічно обґрунтованих. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Зазначається, що перевізники подали пропозиції, згідно з якими вартість проїзду може становити від 26 до 32 грн за поїздку.

відео дня

"Наразі у Тернополі діє один із найнижчих тарифів на проїзд серед обласних центрів Західної України. Чинне коригування вартості проїзду, запроваджене у березні 2026 року, ухвалювалося як тимчасове та компромісне рішення в умовах економічної нестабільності", - йдеться у повідомленні.

У міській раді додають, що основним чинником перегляду тарифів стало суттєве зростання витрат на забезпечення роботи громадського транспорту.

Наразі новий тариф пропонується встановити на рівні:

20 грн — при оплаті "Карткою тернополянина";

22 грн — при оплаті неперсоніфікованою транспортною карткою;

25 грн — при оплаті банківською карткою.

Також у місті планують зберегти:

безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин;

пільги для усіх 29 пільгових категорій громадян;

безкоштовний проїзд для учнів та студентів у комунальному транспорті;

50% знижку для учнів та студентів у приватному транспорті.

Тарифи на проїзд - останні новини

Як повідомляв Главред, у Черкасах триває дискусія щодо можливого підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті, зокрема тролейбусах. Водночас проїзд у приватних маршрутках вже зріс до 25 гривень за поїзду.

У Києві також пропонують встановити новий тариф на разовий проїзд у комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, планують запровадити систему диференційованих знижок.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільська міська рада Тернопільська міська рада - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Тернопільській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Тернопіль. Рада складається з 42 депутатів та голови - Сергія Надала.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред