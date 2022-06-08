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Чоловіків можуть почати випускати за кордон: що про це відомо - Арестович

8 червня 2022, 08:19

Радник глави Офісу президента вважає, що працюючі за кордоном зможуть підтримати економіку.

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Чоловіків можуть почати випускати за кордон / УНІАН

Багато чоловіків в Україні сидять без роботи через закритий для них кордон. Їх потрібно почати випускати з України на роботу. Працюючі за кордоном чоловіки зможуть серйозно підтримати економіку, яка просіла за час війни. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у бесіді з журналістів Марком Фейгіним.

Він додав, що зараз немає потреби тримати всіх чоловіків в Україні, так як кількість резерву значно перевищує наявність техніки, якою цих людей можна озброїти.

"Ми тримаємо людей, але особливо озброїти їх нічим. Куди ж там нових закликати - хіба що за окремими спеціальностями. Ті, хто працюють за кордоном, можуть підтримувати свої сім'ї. Ті ж моряки 4 мільярди доларів відправили в Україну за минулий рік. Це дуже серйозна допомога економіці, яка наполовину просіла в результаті війни", - сказав Арестович.

Він вважає, що потрібно давати можливість їхати за кордон чоловікам, які можуть там працювати, це стосується не тільки моряків, а й багато інших спеціальностей.

Арестович вважає, що зараз в країні ситуація не критична.

"Я прихильник диференційованої мобілізації. Просто коли були перші дні війни, і ніхто не знав, чим би це закінчилося, потрібні були всі, готовність оборонятися. Питання стояло про виживання країни. Зараз він, до речі, теж стоїть, просто трохи розтягнутий, пролонгований. Це не критична фаза цього питання, коли незрозуміло, будемо ми завтра чи ні. І можна вже запускати диференційований підхід", - вважає Арестович.

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Виїзд за кордон під час воєнного стану

В умовах воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Однак існують винятки, що дозволяють деяким особам покинути територію України.

25 травня стало відомо, що Кабмін дозволив виїзд за кордон таким категоріям: залізничники, спортсмени, водії, які возять гуманітарну допомогу, а також далекобійники на фурах. Терміни перебування за кордоном: для водіїв і спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

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війна в Україні перетинання кордону російське вторгнення
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