'Можуть затягнути процес': експерт розкрив, за скільки відремонтують тонелі на 'синій гілці'

Для ремонту гроші в міському бюджеті, безумовно, знайдуться в першу чергу, вважає Сергієнко.

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Скільки ремонтуватимуть "синю гілку" метро / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: t.me/vitaliy_klitschko

В інтервʼю Главреду директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко розповів, чи заявлених півроку, виділених на ремонт тонелів на "синій гілці" буде достатньо, чи може цей процес затягнутися на більш тривалий час.

"Фактично, там треба вирити котлован глибиною 8 метрів. Технічно це можна зробити, умовно, за пів дня, бо ділянка з тріщинами незначна. Далі потрібно провести ущільнення ґрунту, зміцнення корпусу тунелю, і це технічно це можна зробити доволі швидко. Однак можливі організаційні перешкоди - наприклад, оголошення конкурсів через тендери можуть затягнути процес. Тому що конкуренти подають апеляцію на рішення Prozorro, і тоді справа переходить до суду та затягується. І це - найбільша небезпека", - пояснив експерт.

Сергієнко зазначив, що для цього гроші в міському бюджеті, безумовно, знайдуться в першу чергу. Місто навіть може їх позичити, адже під такий соціально важливий обʼєкт Світовий банк та європейські банки дадуть кошти без проблем.

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Хто такий Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

Нагадаємо, що у Києві існує реальний ризик обвалу в метро. Через небезпечну ситуацію закриті 6 станцій метро - від станції "Теремки" до станції "Деміївська". Ремонт може тривати 6 місяців.

Стало відомо, чи закриють міст Метро та чи працюватиме "червона гілка". На 2024 рік заплановані роботи з посилення опор мосту Метро в Києві. І цей процес не вплине на роботу столичного метрополітену.

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