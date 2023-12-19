Катастрофа для Києва: чи закриють міст Метро та чи працюватиме "червона гілка"

Міст Метро перебуває в аварійному стані вже щонайменше два роки. На 2024 рік заплановані роботи щодо зміцнення опор.

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На роботу метрополітену не вплине виконання робіт зі зміцнення опор / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

На 2024 рік заплановані роботи з посилення опор мосту Метро в Києві. І цей процес не вплине на роботу столичного метрополітену. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Він закликав "не вірити брехливій інформації анонімних Telegram-каналів".

"У Мережі поширюється чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогоднішній день розробляється проектна документація щодо посилення опор моста. Вже наступного року заплановано виконання цих робіт", - сказав Кандибор.

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Він акцентував увагу на тому, що на роботу метрополітену не вплине виконання робіт зі зміцнення опор.

"Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", – підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Раніше голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону заявив, що "червона" гілка київського метро може бути частково закрита через аварійний стан мосту Метро.

За його словами, міст перебуває в аварійному стані вже щонайменше два роки. Однак бюджет на проведення капітального ремонту був закладений лише в цьому році.

"Якщо експертиза покаже, що міст Метро потрібно буде закривати (...) що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який з'єднує два береги", — сказав Вітренко.

Він додав, що такий сценарій матиме "апокаліптичні" наслідки для Києва.

"Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися в будь-який момент", - додав Вітренко.

У свою чергу, глава "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що попри важливість ремонту на мосту, на метрополітен це ніяк не вплине.

"Міст Метро, дійсно, перебуває в дуже важкому, як то кажуть, "втомленому" стані. Він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається", — заявляв Брагінський.

У Києві закрили шість станцій метро

З 9 грудня у столиці припинила працювати частина станцій синьої гілки метро - від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель, і вода підтопила частину підземки.

Пресслужба Київського метрополітену повідомила, що існує реальний ризик обвалу тунелю. Залізничні колії почало заливати водою, а в тунелі з'явилися великі тріщини.

Архітектор Анатолій Фроло повідомив, що наступна техногенна аварія у метрополітені Києва може статися на станції метро Контрактова площа. Тут можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі, як раніше сталося на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

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