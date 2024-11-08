Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Може створити Трампу проблеми": політолог назвав останні кроки Байдена для України

Руслана Заклінська
8 листопада 2024, 17:40
186
Джозеф Байден може використати останні місяці на посаді президента США для проривних рішень щодо України, зазначив Андрій Золотарьов.
'Може створити Трампу проблеми': політолог назвав останні кроки Байдена для України
Байден може використати останні місяці на посаді для проривних кроків / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головні тези Андрія Золотарьова:

  • В останні місяці президенства Байден може схвалити важливі рішення для України
  • Запрошення України до НАТО - імовірний сценарій
  • Байден також може дозволити удари далекобійною зброєю по Росії

У адміністрації Байдена ще є час до інавгурації Дональда Трампа, тому останні місяці перед передачею влади можуть стати моментом для важливих політичних кроків. Запрошення України до НАТО - цілком імовірний сценарій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Байден наостанок може грюкнути дверима і створити Трампу проблеми. Наприклад, правдами і неправдами оформити запрошення України до НАТО", - припустив політолог.

відео дня

За його словами, Байден також може дати дозвіл на удари далекобійною зброєю по об'єктах в Росії, щоб обмежити політичні маневри Трампа. Однак Золотарьов підкреслив, що такий крок може суперечити особистим переконанням Байдена, який "надмірно обережний у цьому плані".

"І це вийшло Україні боком, адже коли були можливості швидко закінчити війну, Байден давав скромні обсяги допомоги, які не давали змоги цього зробити, побоюючись ядерної ескалації з боку Москви. Тому запрошення до НАТО - цілком імовірний сценарій. Тим більше, що обіцяти - ще не означає одружитися", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Кроки Байдена до інавгурації Трампа - прогнози

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що його уряд готується до передачі влади новообраному президенту Дональду Трампу 20 січня 2025 року. У своєму зверненні до нації Байден привітав Трампа з перемогою, підкресливши, що вибори були чесними і прозорими.

Також, незважаючи на перемогу Трампа, Джо Байден ще має можливість зробити важливі кроки на підтримку України, зокрема, використати понад 6 млрд доларів для військової допомоги, стверджує політолог Максим Несвітайлов. Байден також може дозволити удари далекобійною зброєю по території Росії.

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена може змінити свою позицію щодо дозволу для України на далекобійні удари по РФ. Народний депутат Єгор Чернєв зазначив, що вибори в США були "запобіжником" для таких рішень, але тепер у Байдена залишилося два місяці до передачі влади, і його дії можуть стати більш рішучими.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Джо Байден Андрій Золотарьов війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

19:58Україна
"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

19:23Україна
Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

19:14Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

Останні новини

19:58

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

19:47

Загадка для справжніх детективів: треба за 8 секунд знайти кота

19:41

"Я готовий допомогти": Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

19:23

"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

19:14

Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
19:10

Геніальний план ТрампаПогляд

18:52

Що Україна може виміняти на Курську область: ЗМІ дізналися про задум Трампа

18:51

Абсолютно новий рецепт салату "Мімоза" - зовсім новий смакВідео

18:47

Як зігрітися, коли холодно у квартирі: найефективніші поради

Реклама
18:38

Мобілізувати 160 тисяч українців замало: Чмут назвав "адекватну цифру"

18:36

Щомісячна доплата до зарплати: кому нараховуватимуть по тисячі гривень

18:21

Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні та розкрив сценарій

18:14

Знайти овечку серед сотні козенят: цікава головоломка для найуважніших

18:07

Зрадниця Ані Лорак показала свою маму в РФ - деталі

17:54

Де війська КНДР і чи буде прямий бій із ЗСУ: у The Washington Post розкрили деталі

17:54

Покарання за дрова: Шмигаль зробив дуже важливу заяву

17:48

Чи можна прати шкіряну куртку у пральній машинці: відповідь здивує багатьох

17:40

"Може створити Трампу проблеми": політолог назвав останні кроки Байдена для України

17:20

Трамп може допомогти Україні: що Вашингтон вимагатиме натомість – The Economist

16:36

Україна не піде на поступки РФ просто так: у ЗМІ пояснили, що робитиме Трамп

Реклама
16:29

"Це найгірший період": Чмут зробив невтішну заяву через ситуація на фронті

16:29

Попереду вирішальні тижні: Байден може змінити позицію щодо ударів углиб РФ - нардеп

16:25

Прикрасять найтемніше приміщення: квіти, яким не потрібне світло

16:25

"Це відверта брехня": адвокат Коломойського "розніс" закиди колишнього заступника генпрокурора про погрози

16:24

ЗСУ зупинили ворога на важливому напрямку та нанесли втрат: аналіз експерта

16:13

РФ іде на штурм із новою тактикою: у ЗСУ назвали напрямок лютих ударів

16:12

Будуть проблеми зі здоров'ям і фінансами: що не можна робити 9 листопада - прикмети

15:48

Більшість водіїв помиляється: чи може авто виконати обгін – задача з ПДРВідео

15:33

Загроза війни США та Китаю: як діятиме Трамп і чого очікувати

15:26

РФ готує масований удар: у розвідці Британії розкрили, чим битиме ворог

15:11

"Ігоре" чи "Ігорю": як правильно звертатися пояснили мовознавці

15:07

Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

14:56

Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

14:39

Не зіпсується аж до весни: який фрукт треба поставити в ящик до картоплі

14:31

Макрон після перемоги Трампа розніс Європу і виступив із пропозицією

14:27

Без використання хімії: як швидко очистити душову насадку – доступний спосібВідео

14:13

Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

14:12

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

14:05

"Виживають, як можуть": турецький серіал виставив українок повіями, розгорівся скандалВідео

14:02

Чоловік чи країна: ведучий розкрив справжнє ставлення Мейхер до війниВідео

Реклама
13:52

Як перемога Трампа відіб'ється на Україні: що чекає на весь світ у 2025 році - прогноз

13:37

План РФ не увінчався успіхом: залучення військ КНДР веде до розгромних втрат

13:27

Ефективне та дешеве: чому досвідчені водії возять в авто господарське мило

13:20

Загроза розвалу НАТО: з'явився несподіваний прогноз перших кроків Трампа

13:13

Орбан зробив скандальний прогноз про плани Трампа щодо війни в Україні

13:09

Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

12:47

Що не варто робити з фарбованим волоссям: стиліст назвав 7 головних помилок

12:46

На руїнах знайшли лише фото мами і сина: у Запоріжжі загинула ціла сім'я після атаки РФФото

12:38

Комбрига РФ добили дронами: ЗСУ знищили російського генерала-"м'ясника"

12:31

Гороскоп на завтра 9 листопада: Овнам - різкий поворот подій, Рибам - щасливий день

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти