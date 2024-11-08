'Може створити Трампу проблеми': політолог назвав останні кроки Байдена для України

Джозеф Байден може використати останні місяці на посаді президента США для проривних рішень щодо України, зазначив Андрій Золотарьов.

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Байден може використати останні місяці на посаді для проривних кроків / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головні тези Андрія Золотарьова:

В останні місяці президенства Байден може схвалити важливі рішення для України

Запрошення України до НАТО - імовірний сценарій

Байден також може дозволити удари далекобійною зброєю по Росії

У адміністрації Байдена ще є час до інавгурації Дональда Трампа, тому останні місяці перед передачею влади можуть стати моментом для важливих політичних кроків. Запрошення України до НАТО - цілком імовірний сценарій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Байден наостанок може грюкнути дверима і створити Трампу проблеми. Наприклад, правдами і неправдами оформити запрошення України до НАТО", - припустив політолог. відео дня

За його словами, Байден також може дати дозвіл на удари далекобійною зброєю по об'єктах в Росії, щоб обмежити політичні маневри Трампа. Однак Золотарьов підкреслив, що такий крок може суперечити особистим переконанням Байдена, який "надмірно обережний у цьому плані".

"І це вийшло Україні боком, адже коли були можливості швидко закінчити війну, Байден давав скромні обсяги допомоги, які не давали змоги цього зробити, побоюючись ядерної ескалації з боку Москви. Тому запрошення до НАТО - цілком імовірний сценарій. Тим більше, що обіцяти - ще не означає одружитися", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Кроки Байдена до інавгурації Трампа - прогнози

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що його уряд готується до передачі влади новообраному президенту Дональду Трампу 20 січня 2025 року. У своєму зверненні до нації Байден привітав Трампа з перемогою, підкресливши, що вибори були чесними і прозорими.

Також, незважаючи на перемогу Трампа, Джо Байден ще має можливість зробити важливі кроки на підтримку України, зокрема, використати понад 6 млрд доларів для військової допомоги, стверджує політолог Максим Несвітайлов. Байден також може дозволити удари далекобійною зброєю по території Росії.

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена може змінити свою позицію щодо дозволу для України на далекобійні удари по РФ. Народний депутат Єгор Чернєв зазначив, що вибори в США були "запобіжником" для таких рішень, але тепер у Байдена залишилося два місяці до передачі влади, і його дії можуть стати більш рішучими.

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