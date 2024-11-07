"Перед самим фінішем": Байден може ухвалити важливі рішення для України

На думку політолога, Джо Байден в останній момент може надати Україні військову допомогу.

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Україна може розраховувати на новий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Байден може надати дозвіл на удари далекобійною зброєю

Американський лідер може забрати зброю зі складів та передати Україні

Після того, як Дональд Трамп здобув перемогу на виборах у США, Джо Байден все ще має можливість зробити два важливих кроки на користь України. Таку думку висловив політолог Максим Несвітайлов в етері телеканалу 2+2.

Він підкреслив, що саме зараз Джо Байден може наважитись на певні рішучі кроки, які будуть стосуватись війни в Україні.

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"Реальних повноважень у нього залишається не так багато. Але є понад 6 млрд доларів", – додав політолог.

Як відомо, з цих 6 мільярдів близько 4 мільярдів доларів можуть бути спрямовані на програму президентського вилучення, яка дозволяє Байдену забрати зброю з військових складів на зазначену суму. Ще близько 2 млрд можуть спрямувати на контракти на виготовлення нової зброї.

За словами Максим Несвітайлова, Байден також може дати дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території РФ.

"Це може ще зробити Байден – це ті повноваження, які в нього є по українському питанню. Передати зброю і заключити контракти на постачання ще на 2 мільярди – це він може зробити, може дати дозвіл бити далекобійною зброєю вглиб РФ. Конгрес його уповноважив на це, рішення було виключно за ним", – підкреслив політолог.

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США - новини за темою

Як раніше писав Главред, Трамп, м'яко кажучи, скептично ставиться до продовження США військової допомоги Україні. При цьому раніше він обіцяв закінчити війну "за один день". Виникають побоювання, згідно з якими Трамп буде тиснути на Київ з метою укладення невигідної для української держави угоди, пише The New York Times.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський також розповів, що США в будь-якому випадку будуть змушені скорочувати обсяги військової допомоги для України. При цьому він підкреслив, що жодна країна Європи та й загалом європейські країни не зможуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв, що результати виборів президента в США свідчать, що Україна має навчитись розраховувати на власні сили. Зокрема, під час підготовки до важкої зими.

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