Попереду вирішальні тижні: Байден може змінити позицію щодо ударів углиб РФ - нардеп

Байдену вже нічого втрачати, протягом двох місяців він передаватиме владу Трампу, сказав Єгор Чернєв.

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Тепер Байден здатний зняти табу на удари зброєю США вглиб РФ - Чернєв / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Головне із заяви Чернєва:

Байден може зняти табу на удари вглиб Росії

Соратники Трампа можуть виступати проти низки рішень

Позиція Трампа буде зрозуміла виходячи з його заяв

Адміністрація президента США Джо Байдена здатна змінити свою позицію щодо дозволу для України на удари вглиб території агресора Росії. Наступні декілька тижнів можуть стати вирішальними. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, представник Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що вибори у США були "різким" запобіжником від політичних рішень. Але тепер у Байдена фактично розв'язані руки.

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"Зараз вибори пройшли, я не виключаю того, що буде зміна позиції в кабінеті адміністрації Байдена. Тим більше, що нема йому вже чого втрачати. У нього залишилося два місяці передачі влади", - зазначив Чернєв.

Що може завадити рішенню Байдена

Депутат акцентував увагу і на тому, що передача влади у Сполучених Штатах відбувається поступово. Представники Трампа вже заходять до адміністрації, тому можливі деякі обмеження в питаннях ухвалення рішень.

"Хоча чим ближче до інавгурації, тим обмежень буде більше. Але поки що свобода дій точно є в кабінеті Байдена. Я думаю, що найближчі декілька тижнів мають бути вирішальними, показовими як діятиме адміністрація Байдена. Ну, і в принципі будуть зрозумілі позиції Трампа з питань України, в тому числі", - сказав нардеп.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Також Єго Чернєв підкреслив, що ставлення Трампа до питань України до вступу на президентський пост можна буде зрозуміти шляхом аналізу його заяв і пропозицій.

Удари вглиб Росії зброєю США - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Ллойд Остін говорив, що Україна може перемогти РФ і без дозволу на удари іноземною зброєю вглиб ворожої території. За його словами, Сили оборони ефективно застосовують дрони, які виробляє українська військова промисловість.

Позиція Білого дому щодо ударів углиб РФ залишається незмінною, казав раніше представник президентської адміністрації Джон Кірбі. Штати, як і раніше, не дозволяють Україні застосовувати американську зброю на великій дальності.

Байдену порадили не дозволяти ЗСУ бити вглиб Росії, написали журналісти Fox News. Американці вважають, що таке рішення не змінило б хід війни, оскільки росіяни перемістили свої військові літаки за межі досяжності ракет ATACMS.

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