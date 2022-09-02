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"Може наробити біди": військовий експерт розповів, куди Росія кине 3 армійський корпус

2 вересня 2022, 12:06

Найбільш ймовірно, що Росія задіє цей контингент в битві за Донбас.

Росія, армія, РФ, війська
Росія готує нове "гарматне м'ясо" до перекидання в Україну / t.me/DIUkraine

Росія може задіяти 3 армійський корпус на будь-якому з трьох пріоритетних напрямків фронту в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Він уточнює, що за своєю структурою і чисельністю цей корпус більше нагадує дивізію. А Росія, користуючись настановами ХХ століття, може використовувати таку дивізію на досить обмеженій ділянці фронту як для наступу, так і для оборони.

"Перший - Донбас, де росіяни не досягли якихось серйозних перемог. Другий - південь, але тут вони більше повинні концентруватися на утриманні позицій, ніж на наступі. Ми не можемо ігнорувати, що такий корпус у повному складі може бути кинутий і на третій, харківський напрямок, щоб просунутися ближче до міста. Звичайно, навіть цей корпус не зможе взяти Харків, але він може наробити там біди", - сказав Грабський.

І додав, що поки важко сказати, який саме з цих напрямків вибере РФ. Однак найбільш ймовірно, що Росія задіє цей контингент в битві за Донбас.

"Як оперативна одиниця, цей корпус не готовий до ведення бойових дій — це якийсь інкубатор резерву, з якого при необхідності висмикується певна кількість "гарматного м'яса" і відправляється для виконання якихось завдань. Але об'єктивно-це збільшення кількості ворожих контингентів і посилення тиску на українські позиції", - говорить Грабський.

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти у Західному військовому окрузі формують 3-й армійський корпус чисельністю до 15,5 тис.військовослужбовців з пунктом постійної дислокації в Муліно Нижегородської області.

Також, як писав американський Інститут вивчення війни (ISW), Москва більше не впевнена в безпеці своїх тилових районів. Підкреслюється, що це пов'язано з недавніми українськими ударами по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму та Херсонській області.

Війна в Україні-Новини:

війна в Україні Сергій Грабський
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