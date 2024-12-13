Чи може армія РФ захопити Запоріжжя: військовий експерт дав однозначну відповідь

У російських загарбників є амбітні плани на півдні України.

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Військовий експерт дав відповідь, чи може армія РФ захопити Запоріжжя/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Основні тези Селезньова:

Армія РФ зараз не має можливості захопити Запоріжжя

Проте окупанти прагнуть захопити всю територію Запорізької і Херсонської областей

Армія країни-агресорки Росії зараз не має можливості, щоб захопити місто Запоріжжя. Проте російські окупанти мають амбітні плани і прагнуть взяти під контроль всю територію Запорізької і Херсонської областей.

Щоб реалізувати цей план, загарбники задіюють свої ресурси. Про це сказав військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

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"Для реалізації цього плану ворог задіює свої ресурси. Але ресурсів на цій ділянці фронту бракує. Тому він може навіть і не мріяти про те, що зможе взяти під контроль обласний центр Запоріжжя. Надто багато йому треба там зосередити, щоб реалізувати цей план", – наголосив Селезньов.

Проте російські загарбники зіткнуться на цій ділянці фронту з "певними незручностями". Ворог зазнає втрат, але не буде спроможний просунутися вперед, вважає експерт.

"Сили оборони провели чимало заходів зі створення фортифікацій на цій ділянці фронту. Тому всі намагання ворога протиснути нашу оборону, знайти слабкі місця перетворюються на ніщо. Ворог зазнає втрат, але не спроможний просунутися вперед. Це не значить, що він зупиниться. Ворог буде лізти вперед, але я не впевнений, що він зможе досягти тактичних успіхів на цій ділянці фронту. Точно я можу сказати, що атака на Запоріжжя з метою його окупації для ворога загалом недоступна", — сказав Селезньов.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що ворог відмовляється від штурмів "в лоб" – у Нацгвардії прокоментували тактику РФ. Російські окупанти намагаються зайти в Покровськ всіма можливими способами.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ можуть потрапити в оточення – аналітики попередили про загрозу. Російські окупанти посилюють тиск на ділянці фронту біля Успенівки.

Також повідомлялося, що Трамп готовий піти на втрати з українського боку – політолог описав небезпеку для України. Зараз Україна і РФ здатні припинити вогонь під тиском США, що не означає кінець війни. І війна може відновитися після завершення президентської каденції Трампа.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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