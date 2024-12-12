Ворог відмовляється від штурмів 'в лоб': у Нацгвардії прокоментували тактику РФ

Російські окупанти намагаються зайти в Покровськ всіма можливими способами.

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Яка ситуація на Покровському напрямку / Коллаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Ворог змінює стратегію наступу на Покровському напрямку

ЗСУ знищують російських окупантів

Сили оборони України відбивають ворожі штурми

У районі Покровська, що на Донеччині тривають важкі бої, російські окупанти намагаються увійти в місто всіма можливими способами. Про це повідомив керівник пресслужби 14 бригади Національної гвардії "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі національного телемарафону.

У Нацгвардії заявили, що ворог змінює тактику.

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"Вони (окупанти - ред.) протягом двох місяців йшли тільки в лоб і понесли великі втрати. Тепер зрозуміли, що в них не виходить, і починають або з лівого або з правого флангу — намагаються прорвати нашу оборону. Як ви бачите, ми максимально стримуємо ворога, адже Покровськ стратегічно важливе місто", - зазначив Коваль.

Він додав, що Росія в районі Покровська відправляє своїх солдатів "на утилізацію" фактично цілодобово. Українські захисники відбивають десятки штурмів, знищуючи окупантів.

"Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня колосальних втрат вони зазнають. Їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть відновлювати. І щойно група заходить, ми її знищуємо, відбиваємо штурм. За нею відразу ж інша заходить група", - пояснив керівник пресслужби Нацгвардії.

Що відомо про Покровськ? / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що штурм Покровська одразу не почнеться. Як повідомив комбат "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов, перед спробою увійти до населеного пункту росіяни зазвичай обрізають логістичні маршрути та намагаються обійти місто з двох боків.

Нещодавно, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог зазнає великих втрат. Він акцентував на тому, що Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших. Командування прораховує та готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

Командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" інформував, що окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу та продовжує свій наступ з флангів. Та вже стало відомо, що росіян було помічено на околицях Покровська.

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