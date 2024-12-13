'Трамп готовий піти на втрати з українського боку': політолог описав небезпеку для України

Зараз Україна і РФ здатні припинити вогонь під тиском США, що не означає кінець війни. І війна може відновитися після завершення президентської каденції Трампа.

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Політолог описав небезпеку для України/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези політолога Олександра Хари:

Трамп готовий піти майже на будь-які на втрати з українського боку

Україна і РФ можуть припинити вогонь під тиском США, але це не означає кінець війни

Війна може відновитися після завершення президентської каденції Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп може піти на будь-які втрати з української сторони. Головна його мета у спробі завершити війну в Україні полягає в тому, щоб він сам виглядав потужно і був переможцем.

Трамп не дивиться на цю війну в широкому контексті й не зважає на те, як запропонований ним мир вплине на інші регіони і на американські інтереси. Таку думку висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю Главреду.

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У відповідь на питання, що саме Трамп може спробувати нав’язати Україні, яку саме "формулу миру", Хара відповів, що зараз складно сказати.

"Найголовніше, що Трамп у підсумку прагне отримати – щоб він виглядав потужно, був переможцем. Щоб усе виглядало так: щойно він прийшов до влади, одразу ж вирішив тривалий конфлікт, безглузду війну. Для росіян це справді безглузда війна, тоді як ми боремося за збереження держави і нації. Тому параметри не настільки важливі для Трампа. Він не дивиться на цей конфлікт в широкому контексті, тобто на те, як цей мир вплине на інші регіони і на американські інтереси", – зазначив політолог.

За його словами, Трамп готовий піти на втрати з українського боку, майже на будь-які.

"Але не думаю, що люди, які технічно будуть вести перемовини (і генерал Келлог, і державний секретар Марко Рубіо, якщо його затвердять), будуть готові пожертвувати безпекою в Європі заради невідомо чого. Адже зараз дві сторони здатні лише до припинення вогню під тиском США, але припинення вогню не означає завершення війни. І ця війна відновиться, найімовірніше, після завершення президентської каденції Трампа", – сказав Хара.

Він зазначив, що ні для України, ні для Росії все це не має сенсу, тому, звичайно, такі перемовини можуть тривати дуже довго.

Чи можливі переговори між Україною і Росією – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у Зеленського пояснили позицію України щодо закінчення війни та переговорів з Росією. Мирні переговори з Росією можливі лише за умови міжнародного права та примусу Росії, як країни-агресора, наголосив Михайло Подоляк.

Також раніше дипломат сказав, чи стартують переговори між Україною і РФ після інавгурації Трампа. Важливими умовами початку переговорів є гарантії, що війна не відновиться під час переговорів, а також участь міжнародних моніторингових місій, зазначає дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Раніше Олександр Хара пояснив, пояснив, чи змусять Україну до переговорів. Україна, як вважає дипломат, не може погодитися підписати ще один папірець, знаючи, що написане в ньому Росія не буде виконувати.

Нагадаємо, в ОП заявили, що наразі Україна не готова до перемовин з РФ. Щоб розмовляти з Росією на рівних, Україна повинна бути сильною. Усе, що наразі лунає з Кремля – це мова ультиматумів, заявив Єрмак.

Також повідомлялося, що Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні. Дональд Трамп наголосив, що збирається використати підтримку України з боку США для тиску на Росію на мирних переговорах щодо закінчення війни.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



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