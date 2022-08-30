"Мости всі розбиті, ні заїхати, ні виїхати": окупант розповів, що відбувається на Херсонщині

Антонівський міст / соцмережі, Вгору

Військова розвідка перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Загарбник скаржиться на ситуацію з мостами в Херсонській області, а також на скасування всіх відпусток.

"Мости всі розбили (нецензурна лексика - ред.), все, тепер ні заїхати, ні виїхати не можна. Все - пересування "по нулях", - каже військовий РФ, в перехопленій розмові Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Його дружина згадує про міст на букву "А" (ймовірно, Антонівський - ред.). Жінка зазначає, що в Росії запевняють, що його відновили.

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На що окупант відповідає, що його "розбили весь".

"Його не відновили, навпіл склався і впав у річку", - додав російський загарбник.

Крім того, окупант поскаржився на скасування відпусток. А дружина розповіла, що ніякої ротації для військових не буде, і деякі російські військові, які приїжджають у відпустки, відмовляються повертатися в Україну, і їх звільняють за статтею.

Армія України завдає ударів по Антонівському мосту

22 серпня в окупованих Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області сталися вибухи. В соціальних мережах були опубліковані фотографії з локації "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в оперативному командуванні Південь підтвердили удар по Антонівському мосту. Представник сил Наталія Гуменюк зазначила, що українські війська постійно тримають шляхопровід під свої вогневим контролем і нагадують російським окупантам "про свою дистанційну присутність".

У четвер вранці, 25 серпня, ЗМІ повідомили про вибухи в районі Антонівського мосту в Херсоні. Після вибуху почалася пожежа. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув, що по естакаді знову вдарили ВСУ.

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