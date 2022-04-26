Росія може напасти на Запоріжжя з півдня - розвідка Британії

Українські військові готуються до оборони Запоріжжя / Фото Reuters

Російські окупанти, імовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Про це йдеться у свіжому зведенні військової розвідки про ситуацію в Україні станом на 26 квітня 2022 року, яке опублікувало Міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що місто Кремінна впало. Повідомляється про важкі бої на південь від Ізюма, коли російські війська намагалися просунутися в міста Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.

"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня", - додали у британському оборонному відомстві.

twitter.com/DefenceHQ

Зазначимо, вранці 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

За попередніми даними, атаку ворог здійснив о 6:50. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram.

Подробиці про наслідки та обставини ворожого удару по обласному центру в ОВА пообіцяли надати трохи пізніше. Також поки невідома кількість "прильотів".

"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, раніше Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомляло, що українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їхню боєздатність.

Вибухи у Кремінній

25 квітня в тимчасово окупованому місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області пролунав вибух у міському виконкомі.

Вибух стався під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками із силових структур.

В результаті загинули представники силових структур, які перейшли на бік окупантів РФ.

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