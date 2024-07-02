Потужний вибух і величезний стовп диму: росіяни влупили КАБом по Харкову

У Харкові прогриміли щонайменше два вибухи, після чого в повітря здійнялися стовпи диму.

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Російські окупанти вдарили по Харкову / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти підняли в повітря свою авіацію. Ворог здійснив запуск КАБів у бік Харкова. Про це заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів.

"Харків і район: будьте обережні! Окупанти завдають ударів!" - написав Синєгубов.

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що в самому Харкові прогриміли потужні вибухи.

"Голосно в місті!!! Будьте обережні!" - написав Терехов.

Моніторингові Telegram-канали зазначають, що російські окупанти вдарили по південно-східній частині міста. Відразу після вибухів у небо здійнялися густі стовпи диму. За попередніми даними, у Харкові було два вибухи.

Російські окупанти вдарили по Харкову / фото: Telegram

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

30 червня внаслідок нового удару по Харкову було пошкоджено будівлю вантажного відділення Нової пошти. Загинула щонайменше одна людина, постраждало - 10 осіб. Серед постраждалих була 8-місячна дитина. Вибухова хвиля відчинила двері машини і хлопчика викинуло на асфальт.

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