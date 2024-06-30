Немовля викинуло з машини: моторошні подробиці удару по Новій пошті в Харкові

Російські окупанти вдарили КАБом по "Новій пошті" в Харкові. Унаслідок цього загинула щонайменше одна людина.

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РФ вдарила по Новій пошті в Харкові / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов

Російські окупанти вдарили КАБом по Харкову. Потужний "приліт" був по терміналу "Нової пошти". Унаслідок вибуху постраждав 8-місячний хлопчик. Про це заявив начальник Центру екстреної медичної допомоги регіону Віктор Забашта, повідомляє Суспільне.

На момент вибуху дитина була разом із батьками в машині за територією пошти.

"Вибухова хвиля пошкодила авто, розкрилися двері, внаслідок чого дитина отримала численні забої", - сказав Забашта.

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У хлопчика не важкі травми, але його госпіталізували, щоб провести ретельний огляд.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнив, що внаслідок вибуху дитина впала на тротуар.

"Сім'я з немовлям перебувала недалеко від місця влучання: унаслідок вибухової хвилі дитина впала на тротуар, тож отримала тілесні ушкодження", - сказав він.

Зазначається, що серед інших поранених є ті, хто перебуває у важкому стані. Більшість поранених у стані середньої тяжкості.

Що відомо про інших постраждалих

За даними голова Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок російської атаки загинув водій. Кількість постраждалих зросла до дев'яти, серед них 8-місячний хлопчик.

"Знищено термінал "Нової пошти", згоріли автомобілі. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки. Це не тільки терор проти мирного населення, ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не перше попадання в термінал "Нової пошти"", - написав Синєгубов.

У ДСНС зазначили, що росіяни знищили 8 автомобілів, ще 6 вантажних машин було пошкоджено. Також було пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медзаклад. За даними рятувальників, постраждали 10 осіб.

Дивіться відео про удар по Харкову 30 червня:

РФ вдарила по Новій пошті в Харкові / фото: скріншот

Звідки окупанти вдарили по Харкову

Російські окупанти підняли в повітря літак і здійснили запуск бомби ФАБ-500 - УМПК. Пуск було здійснено з населеного пункту Нижній Вільшанець у Бєлгородській області РФ.

Авіабомба влучила за кілька метрів від приміщення відділення "Нової пошти" у Слобідському районі.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями "Порушення законів і звичаїв війни" та "Умисне вбивство".

Дивіться відео про удар по Харкову 30 червня:

РФ вдарила по Новій пошті в Харкові / фото: скріншот

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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