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3 склади боєприпасів і сотні поранених ворогів: у Генштабі розповіли про "бавовну" під Запоріжжям

9 грудня 2022, 09:00
Бійці ЗСУ завдали втрат окупантам на Запоріжжі. Захисники знищили живу силу, техніку та склади боєприпасів агресорів.
ВСУ, вибух
У Генштабі розповіли про "бавовну" під Запоріжжям / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Воїни Збройних сил України завдали значних втрат російським окупаційним військам, які окопалися в Запорізькій області. Про це йдеться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

"У районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області втрати ворога становлять близько 240 осіб пораненими", – заявили вони.

Як кажуть українські офіцери, бійці ЗСУ повністю "демілітаризували" не тільки живу силу ворога, а й його техніку зі складами боєкомплекту.

На даний момент Генштабом також було підтверджено знищення трьох складів боєприпасів окупантів і близько двадцяти одиниць їх військової техніки різних типів.

3 склади боєприпасів і сотні поранених ворогів: у Генштабі розповіли про 'бавовну' під Запоріжжям

За даними українських офіцерів, розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" госпіталь окупантів на даний момент повністю заповнений пораненими агресорами.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли про те, що російські окупанти готуються до втечі із Запорізької області. А російське командування вже відводить окремі підрозділи ворога.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, які базувалися в місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

До того в ніч на понеділок, 5 грудня, російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

"Цього разу окупанти вдарили своїми проклятими ракетами по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що пошкодження отримало одне з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.

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новини Запоріжжя ЗСУ війна Росії та України
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