ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, підкреслив Андрій Ковальов.

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ЗСУ просуваються на двох напрямках / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Підрозділи Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, зокрема просуваються вперед у районах Новоданилівки - Вербового Запорізької області.

Про новий успіх українських захисників розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Про це йдеться в повідомленні Military Media Center.

"У напрямку Новоданилівка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив представник Генштабу.

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Повідомлення MMC / t.me/militarymediacenter

Ситуація на Бахмутському напрямку

Він уточнив, що на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

"Закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів Ковальов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його даними, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Там тривають важкі бої. За добу сталося 32 бойових зіткнення.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України звільнили ще один квадратний кілометр території на південь від Бахмута Донецької області, розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр. Разом з тим на північному фланзі окупанти РФ атакують, намагаючись відвоювати те, що зайняли українські бійці.

Нагадаємо, заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило розповів про бої ЗСУ на Донбасі. Він підкреслив, що для перемоги найголовнішим завжди була і залишається мотивація.

Раніше повідомлялося, що штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою. Бійці ЗСУ вистежили групу російських окупантів, які пересувалися в лісистій місцевості.

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