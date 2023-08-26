Зламали оборону РФ на півдні: український офіцер назвав нову ціль для ЗСУ

Українські війська вже увійшли на території, де знаходилися тільки групи російського тилу.

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ЗСУ йдуть вперед на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Бійці Збройних сил України вважають, що змогли прорвати найбільш укріплену лінію російської оборони і тепер зможуть просуватися швидше в ході контрнаступу.

"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми виходимо на ті рубежі, за якими ми можемо йти вперед. Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", - сказав Reuters офіцер ЗСУ з позивним "Скеля".

За його словами, ще буквально "два будинки" в Роботиному Запорізької області все ще знаходяться під контролем Росії.

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За словами українського військового, українські війська вже увійшли на території, де перебували тільки групи "російської тилової служби".

"Ми рухаємося до звільнення всіх наших територій", - сказав боєць ЗСУ "Скеля".

За його словами, мета підрозділів ЗСУ на півдні – вихід на Бердянськ на узбережжі Азовського моря.

"Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета не Роботине, наша мета — Азовське море. Ми не зупиняємося на досягнутому", — додав командир "Скеля".

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ з боями увійшли в Роботине. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські бійці продовжують виконувати планову бойову роботу і знищують російських загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед на двох напрямках і просунулися у Роботиному. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії, розповіла Ганна Маляр.

Раніше повідомлялося про те, що Пентагон планує поповнити запаси зброї для ЗСУ для контрнаступу. Міноборони США очікує початку зими, щоб поповнити запаси зброї для Збройних сил України, розповів співрозмовник The Washington Post, знайомий з ситуацією.

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