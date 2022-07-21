Потужний удар авіації ЗСУ: на Херсонщині "перемололи" окупантів разом з технікою

ЗСУ успішно атакували позиції РФ в районі населених пунктів Велика Олександрівка та Ольгіне.
У Херсонській області авіація Збройних сил України завдала істотної шкоди російським окупантам.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Оперативного командування Південь в Facebook. Зазначається, що захисники України атакували ворожі позиції з повітря.
Уточнюється, що ЗСУ успішно атакували рашистів в районі населених пунктів Велика Олександрівка та Ольгіне.
При цьому вранці 21 липня український винищувач і два вертольоти завдали два удари по скупченнях ворожої сили і техніки. В даний час встановлюється обсяг втрат росіян в живій силі і техніці.
Також у повідомленні зазначають, що в Чорному морі залишаються два російські кораблі, на яких розміщені 16 ракет типу "калібр" і один десантний корабель.
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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському Су-25 в Луганській області.
Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.
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