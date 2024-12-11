Потужна вибухова "бавовна": у Брянську палає нафтобаза

У Брянську горить нафтозавод, який належить корпорації "Транснафта".

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У Брянську горить нафтозавод / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

РФ була атакована безпілотниками

У Брянську загорівся нафтозавод

У російських областях оголосили повітряну тривогу. У Брянську прогриміли найпотужніші вибухи. Уже навіть відомо про пожежу. Відео розлетілося в Мережі.

Місцеві пропагандисти повідомили про те, що вибухи були пов'язані з роботою ППО через атаку безпілотників. Однак пізніше з'явилися численні відео та фото, на яких видно величезний стовп вогню і диму.

відео дня

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що потужний вибух стався на брянському нафтозаводі, який належить корпорації "Транснафта".

Дивіться відео про атаку безпілотників на брянський нафтозавод:

Горить брянський нафтозавод / фото: скріншот

Водночас варто зазначити, що офіційної інформації від українських спецслужб поки що немає.

Удари по РФ - останні новини

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Пізніше в НАТО заявили, що позиція керівництва Альянсу щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. У НАТО вважають, що Україна має право на це.

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