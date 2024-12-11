Потужна вибухова "бавовна": у Брянську палає нафтобаза

Що відомо:
- РФ була атакована безпілотниками
- У Брянську загорівся нафтозавод
У російських областях оголосили повітряну тривогу. У Брянську прогриміли найпотужніші вибухи. Уже навіть відомо про пожежу. Відео розлетілося в Мережі.
Місцеві пропагандисти повідомили про те, що вибухи були пов'язані з роботою ППО через атаку безпілотників. Однак пізніше з'явилися численні відео та фото, на яких видно величезний стовп вогню і диму.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що потужний вибух стався на брянському нафтозаводі, який належить корпорації "Транснафта".
Дивіться відео про атаку безпілотників на брянський нафтозавод:
Водночас варто зазначити, що офіційної інформації від українських спецслужб поки що немає.
Удари по РФ - останні новини
У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.
Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.
Пізніше в НАТО заявили, що позиція керівництва Альянсу щодо обмежень на використання західної зброї для атак по території Росії залишається незмінною. У НАТО вважають, що Україна має право на це.
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