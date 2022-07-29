З боку Білорусі існує загроза вторгнення в Україну: посилився ракетний обстріл

З боку Білорусі існує загроза вторгнення / Колаж фото сайт президента, Міноборони Білорусі

З боку Білорусі існує загроза сухопутного наступу на Чернігівську область. ЗСУ активно готуються до можливого вторгнення. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

Останнім часом збільшилась кількість ракетних ударів по території України.

"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі і до цього готові", - сказав В'ячеслав Чаус.

Він долав, що місцева влада та військові склали план дій у випадку такого вторгнення. Зі зрозумілих причин деталі цього плану не розголошуються.

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Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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