"ЗСУ просуваються": Віталій Кім назвав терміни знищення ракетних установок окупантів

Віталій Кім/ Віталій Кім, Міноборони РФ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу розповів, що українські військові знищили частину російських установок ППО "С-300", якими окупанти бомбили Миколаїв через дефіцит інших ракет.

"Обстрілюють нас щодня вже п'ятий тиждень. Була знищена батарея або дивізіон С-300. І ми знаємо, де ще розташовані ці підвезли С-300 і зараз обстрілюють Миколаїв. Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються", - зазначив Кім.

Кім також спрогнозував, що в найближчий тиждень або два українським військовим вдасться дістатися і до нових установок, якими росіяни обстрілюють Миколаїв.

"З літаками, що використовують ракети "повітря-земля", ми мало що можемо зробити, крім ППО. Про це нічого не можу сказати. А що стосується наземних установок, то думаю, тиждень-два - і будуть теж результати", - додав Кім.

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Раніше Віталій Кім розповів, що в Миколаїв починається активне "полювання" на зрадників, які допомагають окупантам наносити ракетні удари по Україні. Люди, які будуть здавати коригувальників, зможуть отримати по 100 доларів.

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