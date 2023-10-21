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Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра: як це змінить ситуацію на фронті

Анна Ярославська
21 жовтня 2023, 10:08 оновлено 21 жовтня, 10:15
Найближчим часом ми навряд чи побачимо будівництво понтонно-мостової переправи для переміщення озброєння та військової техніки з правого на лівий берег.
Антонівський міст, морська піхота
Просування українських морпіхів змушує ворога перекидати додаткові ресурси / Колаж: Головред, фото: Telegram, 37 окрема бригада морської піхоти

На лівому березі Дніпра на Херсонщині діють щонайменше кілька загонів українських сил оборони. І хоча це не змінить докорінно ситуацію на полі бою, просування українських морпіхів змушує ворога перекидати додаткові ресурси на цю ділянку фронту. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, "ворог дуже нервує".

"Є відповідний плацдарм неподалік Антонівського мосту на лівому березі Дніпра, є ще кілька плацдармів уздовж лівого берега на півдні Херсонської області, відповідне просування українських морпіхів неподалік населеного пункту Піщанівка", — розповів експерт у коментарі ТСН.

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Російським окупантам доводиться контратакувати українських морпіхів.

Селезньов наголосив на чудовій взаємодії між передовими загонами українських Сил оборони, які діють на лівому березі Дніпра та українськими артилеристами, які працюють з правого берега та за допомогою артилерійського вогню підтримують дії наших військовослужбовців, які форсують Дніпро.

Не варто говорити про те, що найближчим часом ми побачимо будівництво понтонно-мостової переправи для переміщення величезної кількості озброєння та військової техніки з правого на лівий берег. Тому що мало побудувати понтонно-мостову переправу, треба її убезпечити від впливу ворожої авіації та ворожої артилерії", — сказав експерт, зазначивши, що це "дуже складне завдання, яке потребує відповідних ресурсів".

"Чи має на сьогоднішній день українська армія такі ресурси — думаю, що ні. Але вона їх точно отримає до кінця першого кварталу наступного року, коли ми отримаємо першу партію винищувачів F-16 з підготовленими пілотами та технічним персоналом", — вважає Селезньов.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра – зокрема, на північ від Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро), та до Пойми (11 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Генеральний штаб ЗСУ побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра . Зокрема, в офіційних зведеннях серед населених пунктів, за якими була російська авіація, вказано село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі Дніпра і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи.

21 жовтня в Інституті вивчення війни повідомили, що підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитись у селі Кринки Херсонської області внаслідок вдалої операції.

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війна в Україні Херсонська область новини України війна Росії та України Антонівський міст
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