Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра та зайняли позиції ворога - ISW

Російські окупанти стурбовані можливістю "масштабнішої української операції" на окупованій Херсонщині.

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Морська піхота ЗСУ просунулася на Лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки в Херсонської області. При цьому російські окупанти стурбовані можливістю "більш масштабної української операції" на окупованій Херсонщині. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджують, що 17-18 жовтня підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, ротного складу, здійснили наступ через річку Дніпро на східний (Лівий) берег Херсонської області, пишуть аналітики ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, вказують на те, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) та до Пойми(11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро).

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За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра і прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю заплаву і позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Карта Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Аналітики зазначають, що російські джерела стурбовані через українську активність на східному березі Херсонської області й розглядали цю активність як частину потенційної масштабнішої української операції.

На думку експертів, занепокоєння Росії може бути частково пов'язане зі станом російського угруповання військ на Лівому березі.

За останні місяці російське командування перекинуло відносно більше елітних підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки, ймовірно, розглядає Херсон як спокійний сектор, а нинішній склад сил у цьому районі, ймовірно, є відносно менш боєздатним.

ISW не буде спекулювати на масштабах і перспективах української активності на східному березі Херсонської області, але не оцінює, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру значними механізованими силами.

При цьому аналітики зазначають: відомі та в цілому надійні російські джерела обговорюють українські дії на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку.

Як повідомляв Главред, увечері 16 жовтня російські окупанти цинічно і безжально атакували Херсонщину одразу п'ятьма винищувачами Су. Ворог випустив дев'ять керованих авіабомб.

Раніше Служба безпеки України викрила агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний звіт агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.

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