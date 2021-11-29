Море квітів і COVID-обмеження: у Києві прощаються з ексмером Омельченком

Церемонія прощання з Олександром Омельченком / t.me/vitaliy_klitschko

У понеділок, 29 листопада, в Києві оголошено день жалоби у зв'язку зі смертю колишнього міського голови, Героя України, почесного громадянина міста, депутата Київради Олександра Омельченка.

Сьогодні в Колонній залі КМДА з 10.00 до 13.00 проходить прощальна церемонія з екс-мером.

У КМДА вказали, що у зв'язку з епідемією коронавірусу церемонія прощання проходить в суворій відповідності з епідемічними обмеженнями.

Мер Києва Віталій Кличко на церемонії прощання зазначив, що Омельченко багато років свого життя працював для Києва і міняв його.

"Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни - поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і наполегливий, мудрий і з гумором, з великим інтересом до життя і людям. Таким я буду пам'ятати Сан Санича. Світла пам'ять", – заявив Кличко.

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/ t.me/pavlovskynews

Додамо, що Омельченка сьогодні поховають на Байковому кладовищі.

/ t.me/pavlovskynews

Смерть Олександра Омельченка

Просмерть Олександра Омельченка стало відомо 25 листопада. Йому було 83 роки.

Він перехворів важкою формою коронавірусу. Тиждень тому стало відомо про його госпіталізацію.

18 листопада Омельченко потрапив до лікарні з важкою формою коронавірусу. У нього були сильно вражені легені і вона не міг дихати без кисневої маски.

Біографія ексмера Києва Омельченка

Олександру Омельченку було 83 роки. Він народився 9 серпня 1938 року.

10 років, починаючи з серпня 1996 року він був головою Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 рр. - одночасно Київський міський голова. З 1999 по 2006 року був президентом Асоціації міст України.

У 2006 році він програв на виборах Леоніду Черновецькому та Віталію Кличку (друге місце), посівши третє місце.

З червня 2014 року був депутатом Київської міської ради.

Під час ще однієї спроби стати мером столиці - на виборах мера Києва в 2014 році посів четверте місце.

Був народним депутатом Верховної Ради шостого скликання: на парламентських виборах 2007 року отримав мандат за списком пропрезидентського блоку Наша Україна — Народна Самооборона (№ 13). У парламенті очолив Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

У 2001 році отримав звання Героя України.

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