Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Олександр Омельченко / Соцмережі

У Києві помер ексголова столичної КМДА Олександр Омельченко. Йому було 83 роки.

Він перехворів важкою формою коронавірусу. Тиждень тому стало відомо про його госпіталізацію.

"Сьогодні не стало Олександра Омельченка... висловлюю глибокі співчуття родині та рідним з приводу непоправної втрати", - написав у Facebook президент Ліко-Холдингу Ігор Лисов, який першим повідомив про смерть колишнього міського голови Києва.

Пізніше інформацію в Телеграм-каналі підтвердив і нинішній мер Києва Віталій Кличко.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років... колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею", - написав Кличко.

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Коронавірус у Омельченка

18 листопада Омельченко потрапив до лікарні з тяжкою формою коронавірусу. У нього були сильно уражені легені, і вона не могла дихати без кисневої маски. Його син журналістам ТСН розповів, що надія є, і вони борються за життя батька.

Головне з життя Омельченка

Олександру Омельченку було 83 роки. Він народився 9 серпня 1938 року. 10 років, починаючи з серпня 1996 року, він був головою Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – одночасно київський міський голова. З 1999 до 2006 року був президентом Асоціації міст України. 2006 року він програв на виборах Леоніду Черновецькому та Віталію Кличку (друге місце), посівши третє місце. Із червня 2014 року був депутатом Київської міської ради. Під час ще однієї спроби стати мером столиці – на виборах мера Києва у 2014 році посів четверте місце.

Був народним депутатом Верховної Ради шостого скликання: на парламентських виборах 2007 року отримав мандат за списком пропрезидентського блоку Наша Україна - Народна Самооборона (№13). У парламенті очолив Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 2001 року отримав звання Героя України.

Досягнення Омельченка

Олександр Омельченко володів безліччю звань. Він - Герой України, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії в галузі архітектури, народний депутат сьомого скликання та депутат Київради чотирьох скликань, голова партії "Єдність".

Нагадаємо, у Омельченка була діагностована важка форма коронавірусу. Він дихав тільки за допомогою кисневої маски.

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