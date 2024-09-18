Морально-психологічний стан ворога знижується: названо незвичну причину

Серед російських окупантів масові отруєння на передовій у Харківській області. Причиною цього є неякісна їжа та вода. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.
Зазначається, що в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.
За даними Сил оборони, у росіян також фіксуються масові випадки отруєнь.
"Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", - йдеться у повідомленні.
В ОТУ "Харків" додали, що загалом за останню добу ситуація на Харківському напрямку залишилася без змін. Втрати ворога за минулу добу склали 85 окупантів, з них безповоротні - 24, санітарні - 59. Двоє окупантів здалися у полон.
Також росіяни втратили знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки.
Що таке ОТУ "Харків"?
Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.
Ситуація в Харківській області - що відомо
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські захисники поступово витісняють російську армію з Харківщини. За його словами, окупанти не зможуть підкорити ні Харків, ні всю Україну.
В ОТУ "Харків" зазначали, що окупаційні війська на Харківському напрямку здійснюють поодиноке переміщення особового складу у зв'язку з необхідністю поповнити втрати на передових позиціях.
Також відомо, що противник здійснює підготовку до відновлення штурмових дій, однак його штурмові групи зі складу 79-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії відмовилися від виконання завдань.
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