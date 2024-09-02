Удари західною зброєю по території РФ: несподіваний прогноз генерала-розвідника

Західне озброєння особливо стане в пригоді на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, переконаний Микола Маломуж.

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США стримуються щодо надання дозволу Україні бити вглиб російської території через загрозу ядерної ескалації з боку Кремля, заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, навіть до сотні далекобійних ракет ATACMS разом із кількома десятками винищувачів F-16 можуть створити потужний ударний кулак на всіх пріоритетних напрямках фронту.

Така кількість озброєння, на думку експерта, дасть змогу Україні ліквідувати ресурси ворога, його середні та дальні тили, вдарити по фронтових позиціях, а після розгортати наступальні операції.

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Він переконаний, що це озброєння особливо стане в пригоді на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, де точаться важкі бої, проте Україні доводиться зважати на позицію партнерів щодо того, що ЗСУ повинні діяти обмеженими ресурсами, а ударів можуть завдавати на об'єктах, які визначені спільно з Вашингтоном.

"Тому Україні доведеться проводити важку роботу з отримання відповідної кількості озброєння і техніки, і ще жодна українська делегація для цього не відправиться до США. Крім того, мусимо працювати по лінії розвідки, Міністерства оборони, МЗС, а також із різними групами впливу в США та політиками", - пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Водночас він вказав на те, що країна-агресор РФ завдає ударів ракетами та дронами по цивільних об'єктах, а саме - по лікарнях, житлових будівлях, торговельних центрах, об'єктах інфраструктури, тому західні партнери мають визнати такі атаки актами масового тероризму.

"Тому західні країни мають протидіяти цьому всіма засобами. Спільно з Україною їм потрібно визначити об'єкти, які причетні до здійснення актів тероризму, і в рамках міжнародного права по них мають бути нанесені удари, засобами і зброєю, які передадуть нашій країні. Найближчими тижнями Україна має досягти домовленостей про те, що низка російських об'єктів буде під прицілом ракет і дронів виробництва США, Великої Британії та Франції", - додав Маломуж.

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

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