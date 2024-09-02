УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удари західною зброєю по території РФ: несподіваний прогноз генерала-розвідника

Олексій Тесля
2 вересня 2024, 02:30
34
Західне озброєння особливо стане в пригоді на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, переконаний Микола Маломуж.
Маломуж, Путин, ATACMS
/ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред, скріншот із відео

США стримуються щодо надання дозволу Україні бити вглиб російської території через загрозу ядерної ескалації з боку Кремля, заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, навіть до сотні далекобійних ракет ATACMS разом із кількома десятками винищувачів F-16 можуть створити потужний ударний кулак на всіх пріоритетних напрямках фронту.

Така кількість озброєння, на думку експерта, дасть змогу Україні ліквідувати ресурси ворога, його середні та дальні тили, вдарити по фронтових позиціях, а після розгортати наступальні операції.

відео дня

Він переконаний, що це озброєння особливо стане в пригоді на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, де точаться важкі бої, проте Україні доводиться зважати на позицію партнерів щодо того, що ЗСУ повинні діяти обмеженими ресурсами, а ударів можуть завдавати на об'єктах, які визначені спільно з Вашингтоном.

"Тому Україні доведеться проводити важку роботу з отримання відповідної кількості озброєння і техніки, і ще жодна українська делегація для цього не відправиться до США. Крім того, мусимо працювати по лінії розвідки, Міністерства оборони, МЗС, а також із різними групами впливу в США та політиками", - пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Водночас він вказав на те, що країна-агресор РФ завдає ударів ракетами та дронами по цивільних об'єктах, а саме - по лікарнях, житлових будівлях, торговельних центрах, об'єктах інфраструктури, тому західні партнери мають визнати такі атаки актами масового тероризму.

"Тому західні країни мають протидіяти цьому всіма засобами. Спільно з Україною їм потрібно визначити об'єкти, які причетні до здійснення актів тероризму, і в рамках міжнародного права по них мають бути нанесені удари, засобами і зброєю, які передадуть нашій країні. Найближчими тижнями Україна має досягти домовленостей про те, що низка російських об'єктів буде під прицілом ракет і дронів виробництва США, Великої Британії та Франції", - додав Маломуж.

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микола Маломуж війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

01:01 Україна
Загроза з боку Білорусі існує: на Чернігівщині зводять оборонні споруди

Загроза з боку Білорусі існує: на Чернігівщині зводять оборонні споруди

00:46 Війна
Усе у вогні, є поранені: РФ вдарила ракетою по дитбудинку в Сумах

Усе у вогні, є поранені: РФ вдарила ракетою по дитбудинку в Сумах

22:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Казахстану приготуватися: після провалу в Україні РФ готує вторгнення - експерт 16748

Казахстану приготуватися: після провалу в Україні РФ готує вторгнення - експерт

“Він уже дав вічного хропака”: Кислиця заінтригував новиною про смерть Лаврова 13483

"Він уже дав вічного хропака": Кислиця заінтригував новиною про смерть Лаврова

Гороскоп на вересень 2024: на один знак зодіаку чекає крутий поворот в особистому житті та сім'ї 8539

Гороскоп на вересень 2024: на один знак зодіаку чекає крутий поворот в особистому житті та сім'ї

Що станеться з Росією після удару по Харкову 4109

Що станеться з Росією після удару по Харкову

Останні новини

03:05

Одяг, який принесе неприємності: який колір не можна носити 2 вересня

03:00

Як відмити духовку без хімії: для цього знадобиться звичайнісінький лимон

02:35

Впевнено вперед: результати четвертого дня Паралімпіади-2024 для України

02:30

Удари західною зброєю по території РФ: несподіваний прогноз генерала-розвідника

01:35

Новий український дрон-бомбер: що собою являє STING, що пройшов перевірку МО

У Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ ГетьманУ Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе – майор ЗСУ Гетьман
01:30

Відомий репер помер на сцені під час власного концерту - останні слова артиста

01:01

Дніпро в небезпеці: майор ЗСУ дав невтішний прогноз через наступ окупантів

00:46

Загроза з боку Білорусі існує: на Чернігівщині зводять оборонні споруди

00:03

Роботи розміновуватимуть Україну: Хорватія передає унікальні системи - деталі

Реклама
01 вересня, неділя
23:06

Росія знову лякає ядерною зброєю: окупанти планують змінити "ядерну доктрину"

22:29

Щоб росіяни відчули, що таке війна: Зеленський підписав новий пакет санкційВідео

22:24

Усе у вогні, є поранені: РФ вдарила ракетою по дитбудинку в СумахФотоВідео

22:07

Екіпаж вертольота загинув: у ХНУПС розповіли про катастрофу Мі-2

21:47

Поляки підтримують збиття російських цілей своїми системами ППО: опитування

21:24

Наступ РФ на межі: з'явився прогноз щодо термінів "генеральної битви"

21:07

Смертоносна гарячка Західного Нілу вже в Україні: чого варто побоюватись

20:35

Накриють штормовий вітер та грози: коли в Україну увірветься "бабине літо"

20:28

Гороскоп на вересень 2024 для Водоліїв: містичні події та віщі сниВідео

20:14

У Харкові прогриміли нові вибухи: з'явилися деталі масованого удару РФ

19:43

Гороскоп на вересень 2024: важлива астрологічна подія змінить життя РибВідео

Реклама
19:16

У РФ буде три напрямки для наступу: майор ЗСУ про ризики втрати Покровська

19:10

Селидове для окупантів виявилося міцним горішкомПогляд

19:05

Скільки росіян підтримують убивства українців і захоплення міст - соцопитування

18:56

Світло вимикатимуть весь день: якими будуть графіки 2 вересня

18:12

У медиків важкі поранення і втрата крові: РФ вдарила по лікарях швидкої в Харкові

18:10

Стовпи диму: після удару РФ по Харкову на Бєлгород "посипалися" снаряди

17:41

"Відповідь уже відбувається": у Кремлі "лякають" наслідками прориву під Курськ, Суджу "зносять"Фото

17:35

Гороскоп на вересень 2024 для Козерогів: чого чекати на роботі, в коханні та фінансахВідео

17:22

Було пряме влучання і жорсткий вибух: моторошне відео з моментом удару по ХарковуФотоВідео

17:10

ЗСУ "покришили" десятки тисяч росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ

17:05

Любовний гороскоп на тиждень із 2 до 8 вересня: кому пощастить у коханні

17:02

Покровськ - тільки плацдарм: Росія готує великий наступ на нову область

16:59

"Маю "вагітніти" після кожного": Lida Lee відповіла на чутки про вагітністьВідео

16:46

Здійнялися стовпи диму, є постраждалі: у Сумах прогриміла серія потужних вибухівФото

16:12

Війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових будинках Курахового: є загиблі та багато пораненихФото

15:50

Понад 30 постраждалих: Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова

15:39

36-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" народила первістка

15:22

ЗСУ покращують тактичне положення на одному з напрямків на Харківщині: що відомо

15:22

РФ продовжує кошмарити Харків: зафіксовано 10 ударів, десятки поранених - ОВА

15:12

На Курщині спалили військову колону і понтонну переправу РФ: у Мережі дізналися деталіВідео

Реклама
14:44

В'ячеслав Узєлков матом визвірився на Славу Дьоміна через "чорнуху"

14:30

Дедлайн до кінця зими: експерт розповів, як може закінчитись війна цього року

14:29

Прискорилося просування росіян у напрямку Покровська, вони - за 10 кілометрів від міста

14:27

Гороскоп на вересень 2024: на один знак зодіаку чекає крутий поворот в особистому житті та сім'їВідео

13:38

Падіння F-16 в Україні: у США відкинули одну з версій

13:32

Донька Мозгової та падчерка Пономарьова після камінг-ауту вирішила зникнути

13:26

Біля десяти потужних вибухів: РФ вдарила по Харкову балістикою - є поранені

13:15

$100 000 щомісяця за поїдання фруктів: як це вдалось блогерці з США

13:15

Побила власний рекорд: українська атлетка виборола "золото" на Параолімпіаді-2024

12:51

Дані різко змінились: в ЗСУ розповіли, яку частину Часового Яру контролює РФ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти