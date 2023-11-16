Чи можуть ВСУ залишитися без Starlink: остаточна відповідь експерта

Маск підіграє Трампу, але проти уряду США не піде, впевнений експерт.

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У Маска є можливість відключити ЗСУ від Starlink / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, instagram.com/elonmusk

Американський бізнесмен Ілон Маск не буде конфліктувати з урядом США, попри розбіжності з офіційною позицією Вашингтона, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду Золотарьов пояснив, що Маск може висловити якусь позицію, і в США з цього не роблять трагедії, але "діяти врозріз з інтересами держави - собі дорожче".

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Разом з тим, технічно можливість позбавити ЗСУ супутникового зв'язку Starlink у Маска, впевнений Золотарьов, є.

"Я не бачу серйозних розбіжностей, тим більше, що політика реіндустріалізації Трампа, оскільки він - економічний націоналіст, цілком відповідає інтересам самого Маска. З іншого боку, на якісь конкретні дії, які могли б завдати шкоди Україні, Маск не піде", - сказав Золотарьов.

Експерт підкреслив, що у Маска досить послідовна позиція.

"І якщо, як ми бачимо, після всіх дебатів, що Starlink в Україні працює, в тому числі і в прифронтовій зоні, я не думаю, що в разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року (а реально він вступить в повноваження вже в січні 2025 року), що-небудь кардинально зміниться", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ілон Маск проти Зеленського

Як писав Главред, Ілон Маск відзначився черговою скандальною заявою і нарвався на критику в мережі. У соцмережі Х мільярдер опублікував мем з президентом України Володимиром Зеленським.

Але це не останні "новини" з Маском. Раніше бізнесмен приголомшив своїми цинічними словами щодо контрнаступу ЗСУ.

Відомо, що Маск, власник компанії, що забезпечує супутниковим зв'язком українські підрозділи, неодноразово "радив" Україні пожертвувати Кримом і окупованими територіями заради "миру" в країні.

Американського мільярдера нещодавно звинуватили у відключенні Starlink для ЗСУ під час планування Україною атак на Чорноморський флот.

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