Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Сили оборони України просуваються вперед, боротьба вимагає озброєнь, стратегії та підготовки, сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Війська РФ накопичують резерви, щоб перейти в наступ на окремих ділянках фронту - Єрмак / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська накопичують резерви, щоб наступати на деяких ділянках фронту. Їхня мета - відтягнути додаткові сили ЗСУ. Сили оборони України продовжують своє просування. Ключовим планом ворога є знищення української нації. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що війська РФ збираються піти у наступ на окремих ділянках фронту, щоб відтягнути туди додаткові сили української армії.

"Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити у наступ на деяких ділянках з метою відтягнути додаткові сили нашої армії", - сказав Єрмак. відео дня

Водночас Сили оборони продовжують свої наступальні операції на інших напрямках.

"Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. України розуміє російські цілі. І кожен день мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед", - додав чиновник.

Також Андрій Єрмак підкреслив, що ключовим планом російських окупантів є "знищення нашої нації".

Наступ військ РФ на Авдіївку

РФ бомбить місто і штурмує купою техніки – під Авдіївкою почалося складне протистояння, заявив 11 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ситуація дуже напружена.

Росіяни хотіли взяти Авдіївку, але потрапили у смертельну пастку, вважає військовий експерт Роман Світан. На думку аналітика, окупанти завдали ударів по місту з житлових кварталів захоплених Донецька, Макіївки та Ясинуватої Донецької області.

У ЗСУ розповіли подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку. Згідно з даними на ранок, 12 жовтня, ситуація залишається напруженою, але армія України її контролює.

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