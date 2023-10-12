Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Російські окупаційні війська накопичують резерви, щоб наступати на деяких ділянках фронту. Їхня мета - відтягнути додаткові сили ЗСУ. Сили оборони України продовжують своє просування. Ключовим планом ворога є знищення української нації. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що війська РФ збираються піти у наступ на окремих ділянках фронту, щоб відтягнути туди додаткові сили української армії.
"Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити у наступ на деяких ділянках з метою відтягнути додаткові сили нашої армії", - сказав Єрмак.відео дня
Водночас Сили оборони продовжують свої наступальні операції на інших напрямках.
"Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. України розуміє російські цілі. І кожен день мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед", - додав чиновник.
Також Андрій Єрмак підкреслив, що ключовим планом російських окупантів є "знищення нашої нації".
Наступ військ РФ на Авдіївку
РФ бомбить місто і штурмує купою техніки – під Авдіївкою почалося складне протистояння, заявив 11 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, ситуація дуже напружена.
Росіяни хотіли взяти Авдіївку, але потрапили у смертельну пастку, вважає військовий експерт Роман Світан. На думку аналітика, окупанти завдали ударів по місту з житлових кварталів захоплених Донецька, Макіївки та Ясинуватої Донецької області.
У ЗСУ розповіли подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку. Згідно з даними на ранок, 12 жовтня, ситуація залишається напруженою, але армія України її контролює.
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