УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

Юрій Берендій
12 жовтня 2023, 14:16 оновлено 12 жовтня, 15:02
Росіяни почали масований наступ на Авдіївку. Генерал-лейтенант у відставці повідомив чи є загроза оточення міста.
ВСУ, наступление, артиллерия
Росіяни почали масований наступ на Авдіївку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео 3-ї штурмової бригади, Генштаб ЗСУ

Росіяни перейшли в наступ на Донеччині. Ворог підтягує резерви і поступово вводить їх в бій для оточення міста Авдіївка. Про це сьогодні сказав засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На мій погляд, є підхід, пов’язаний із тактичним і стратегічним рівнем оцінки напрямків із погляду противника. Стратегія полягає в тому, що росіяни підготували цілу резервну армію, 25-ту. Але не змогли ввести в дію загалом це об’єднання, а з військового погляду це було б найефективніше. Ситуація на фронті змушує противника по частинах заводити резерви, це менш ефективно. Але, як робилося і минулого року, коли вони намагалися створювати великі резерви, так і цього року відбувається — завдяки діям українських Сил оборони. Тому замість ось такого ефективного способу вони кидають частини резервів на ті чи інші напрямки", — пояснив експерт.

Генерал-лейтенант нагадав, що росіяни вже неодноазово публічно декларували намір захопити Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.

відео дня

"Уже довгий час вони не можуть досягти цього завдання. Тому треба десь щось досягати, окрім Соледара і Бахмута. Оскільки закінчується рік, протягом якого, ще від січня, противник виконує свої стратегічні наступальні операції, які йому не вдаються", — сказав гість ефіру.

Водночас, експерт повідомив, що ЗСУ протидіють планам агресора. Спроби ворожих штурмів поки що не принесли значних результатів.

"А тепер переходимо на тактичний рівень. Противник намагається взяти в кільце або здійснити оперативне охоплення, в народі — котел. Якщо подивитися фланги, північні та південні, відстань між ними в районі Авдіївки всього 10 кілометрів. Тому в них така спокуса є військова, тактична, що якщо введуть свої резерви, а вони завели цілу бригаду на Авдіївський напрямок, то якимись зусиллями можна все це зімкнути, досягти котлів, які ніяк у них не виходять зробити", — сказав Романенко.

Романенко додав, що якби ворогу вдалося просунутися на Авдіївському напрямку, то загроза була б відповідна недалеко на південь, до розташованої Мар’їнки.

"І тому в сукупності вони тут зосередили такого рівня сили і намагаються реалізувати ці плани, чому заважають наші Сили оборони і активно протидіють їм. Сили оборони ведуть ефективні оборонні дії. Бої точаться досить наполегливо, із втратами, ясна річ. Але тут дуже важливо, що українська розвідка загалом ситуацію цю бачила заздалегідь, і тому було вжито адекватних заходів із нашого боку", — резюмував Романенко.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки та зуміли утримати всі свої позиції.

Водночас, як повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник в запасі Роман Світан, російські окупанти посилили наступ у напрямку Авдіївки. Вони намагались оточити український гарнізон, але самі потрапили в смертельну засідку.

Начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш додав, що російські окупанти продовжують знищувати Авдіївку у Донецькій області. Ворог завдав масованих авіаударів. В результаті цього є загиблі, під завалами шукають людей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

15:03 Україна
ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:59 Україна
Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

14:29 Політика
Всі головні новини

Останні новини

15:03

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

14:59

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:58

Сонячне затемнення у жовтні: чого у жодному разі не можна робитиВідео

14:31

Шон Пенн захопився Зеленським і пояснив, чим той відрізняється від інших президентів

14:29

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
14:26

Що означають однакові цифри на годиннику: магічне значення чисел вас здивує

14:16

Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

13:43

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Бикам - покупки, Змії - проведіть час з сім'єю

13:37

Як мити автомобіль взимку: прості правила для неймовірного результату

Реклама
13:27

"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський прокоментував конфлікт

13:20

Що можна зробити з коробок від взуття: 5 неймовірно корисних речей

12:54

Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

12:33

"Цього не можна допускати": Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну

12:28

Тарифи на комуналку: коли можуть подорожчати і як сильно доведеться розщедритися

12:26

"Я маю 100% проблеми постійно": Зеленська поскаржилася на нічні складності

12:01

Відомий український співак скасував гастролі в США, щоб піти на фронтВідео

11:43

Знайти кролика за 7 секунд: незвичний тест на перевірку уважності

11:39

Салат Божевільна насолода: унікальний і забутий рецепт з 90-хВідео

11:39

Логістика РФ буде зруйнована: на Донбасі "втомився" важливий для росіян містФотоВідео

11:26

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

Реклама
11:18

Маск погрожував спалити Warner Bros, якщо вона виріже Ембер Херд з "Аквамена 2"

11:13

Заходять в тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході

11:02

Все через СРСР: чому УШМ називають "болгаркою"

10:46

Померла молодша сестра: у Даніеля Салема сталося жахливе горе в родині

10:31

"Вибилися з графіка": Буданов змінив свій прогноз про завершення війни

10:25

Психологічний тест по оптичній ілюзії покаже, оптиміст ви чи песиміст

10:23

Журналіст пояснив, чи може глобальна війна початися з Близького Сходу

10:23

Удар по Чорноморському флоту: ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин"

10:02

Бої не вщухають третю добу: подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку з початку війни

09:36

Заходили з півночі: Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині

09:32

У ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни

09:28

"Санкції неприпустимі": український парламент висловив беззастережну підтримку Азербайджану

09:08

"На нас чекає битва за електроенергію": Буданов дав невтішний прогноз на зиму

09:07

У пачці більше повітря, ніж чіпсів: чому нас "дурять" виробники

08:53

Буданов розповів, що сталося зі здоров'ям Кадирова

08:40

Чому українці не можуть бути на боці м'ясників ХАМАСПогляд

08:36

Що буде з українською економікою до кінця року: МВФ озвучив прогноз

08:25

У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку - Умеров

08:16

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Стрільцю - сварка з другом, Козорігу - боротьба з начальником

08:15

Сонячне і місячне затемнення в жовтні: яким знакам чекати щастя, яким – неприємностейВідео

Реклама
08:14

Мати путініста Пригожина вибрала залишатися під обстрілами в Ізраїлі, аби не повертатися в Росію

08:14

ПриватБанк блокує перекази і закриває рахунки: хто може потрапити під "роздачу"

07:34

РФ атакувала Україну дронами: знищено 28 "шахедів", є влучання

07:04

Яке свято завтра 13 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Лише найкмітливіші побачать сову за 10 секунд: оптична ілюзія, яка випробовує уважність

06:46

США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню - NBC News

06:35

Як сказати українською "входить во вкус": Авраменко назвав милозвучні відповідникиВідео

06:10

Четверта світова і перша ядерна війна набирає обертівПогляд

04:47

"Бавовна" буде: у ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет у Криму

04:28

"Щомісяця по 70 тисяч": Рустамзаде розповів про масштабну мобілізацію в РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти