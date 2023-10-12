Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

Росіяни почали масований наступ на Авдіївку. Генерал-лейтенант у відставці повідомив чи є загроза оточення міста.

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Росіяни почали масований наступ на Авдіївку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео 3-ї штурмової бригади, Генштаб ЗСУ

Росіяни перейшли в наступ на Донеччині. Ворог підтягує резерви і поступово вводить їх в бій для оточення міста Авдіївка. Про це сьогодні сказав засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На мій погляд, є підхід, пов’язаний із тактичним і стратегічним рівнем оцінки напрямків із погляду противника. Стратегія полягає в тому, що росіяни підготували цілу резервну армію, 25-ту. Але не змогли ввести в дію загалом це об’єднання, а з військового погляду це було б найефективніше. Ситуація на фронті змушує противника по частинах заводити резерви, це менш ефективно. Але, як робилося і минулого року, коли вони намагалися створювати великі резерви, так і цього року відбувається — завдяки діям українських Сил оборони. Тому замість ось такого ефективного способу вони кидають частини резервів на ті чи інші напрямки", — пояснив експерт.

Генерал-лейтенант нагадав, що росіяни вже неодноазово публічно декларували намір захопити Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.

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"Уже довгий час вони не можуть досягти цього завдання. Тому треба десь щось досягати, окрім Соледара і Бахмута. Оскільки закінчується рік, протягом якого, ще від січня, противник виконує свої стратегічні наступальні операції, які йому не вдаються", — сказав гість ефіру.

Водночас, експерт повідомив, що ЗСУ протидіють планам агресора. Спроби ворожих штурмів поки що не принесли значних результатів.

"А тепер переходимо на тактичний рівень. Противник намагається взяти в кільце або здійснити оперативне охоплення, в народі — котел. Якщо подивитися фланги, північні та південні, відстань між ними в районі Авдіївки всього 10 кілометрів. Тому в них така спокуса є військова, тактична, що якщо введуть свої резерви, а вони завели цілу бригаду на Авдіївський напрямок, то якимись зусиллями можна все це зімкнути, досягти котлів, які ніяк у них не виходять зробити", — сказав Романенко.

Романенко додав, що якби ворогу вдалося просунутися на Авдіївському напрямку, то загроза була б відповідна недалеко на південь, до розташованої Мар’їнки.

"І тому в сукупності вони тут зосередили такого рівня сили і намагаються реалізувати ці плани, чому заважають наші Сили оборони і активно протидіють їм. Сили оборони ведуть ефективні оборонні дії. Бої точаться досить наполегливо, із втратами, ясна річ. Але тут дуже важливо, що українська розвідка загалом ситуацію цю бачила заздалегідь, і тому було вжито адекватних заходів із нашого боку", — резюмував Романенко.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки та зуміли утримати всі свої позиції.

Водночас, як повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник в запасі Роман Світан, російські окупанти посилили наступ у напрямку Авдіївки. Вони намагались оточити український гарнізон, але самі потрапили в смертельну засідку.

Начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш додав, що російські окупанти продовжують знищувати Авдіївку у Донецькій області. Ворог завдав масованих авіаударів. В результаті цього є загиблі, під завалами шукають людей.

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