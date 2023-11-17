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"Багато хто іноді поводиться як фрік": Золотарьов пояснив заяви Маска про Україну

Анна Ярославська
17 листопада 2023, 01:42
Ілон Маск - це лідер громадської думки світового рівня. І кожна його заява отримує найширший резонанс.
Ілон Маск, Андрій Золотарьов
Ілон Маск відображає позицію певних бізнес- і політичних кіл США, сказав Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/elonmusk

До заяв американського мільярдера Ілона Маска варто ставитися терпляче, оскільки вони є його суб'єктивною думкою, хоча і знаходять відгук у певних колах. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, Ілон Маск - це лідер громадської думки світового рівня. І кожна його заява, що стосується не лише України, а й ризику громадянської війни в Європі, отримує найширший резонанс.

"Інша справа, що Ілон Маск відображає позицію певних бізнес-, політичних кіл Сполучених Штатів Америки, у яких зовсім інший погляд на те, що відбувається в Україні. Природно, це ми бачимо по республіканцям – не випадково Трамп був такий схвальний, коли Ілон Маск у своєму Твіттері написав про безліч втрат і мало територіальних придбань. Тобто він одним з перших позитивно відреагував на пост Маска", - сказав Золотраєв.

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Він вважає, що до Маска "треба ставитися спокійно, без емоційних реакцій, оскільки треба цінувати те, що він зумів дати ЗСУ Starlink".

"Що б там не говорили, але це досі значною мірою розв‘язує проблему зв'язку для українських підрозділів, які перебувають на передовій", - пояснив політолог.

"А оскільки багато підприємців іноді поводяться як фріки і не вписуються в канони, то і до висловлювань Маска слід ставитися терпляче. І хоча багато хто намагається говорити про те, що Маск мало не перебіг на бік Путіна, його висловлювання – це суто його особиста позиція", - резюмував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Ілона Маска

Ілон Маск назвав "м‘ясником" президента Володимира Зеленського.

"Я думаю, що Залужний точно той, хто цінує життя своїх людей. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності, і ця реальність не відповідає дійсності", ‒ сказав мільярдер.

Раніше Маск заявив про те, що президенту України Володимиру Зеленському не варто "відправляти молодь помирати". Також він порадив Зеленському сісти за стіл переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

Бізнесмен також закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією".

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війна в Україні Ілон Маск Андрій Золотарьов новини України та світу
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