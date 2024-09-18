ЗСУ зупинили наступ росіян на Курщині: комендатура кажe, що 'все під контролем'

У Курській області російські війська прагнули атакувати позиції ЗСУ з флангів, але окупантів вдалося зупинити, заявив Олексій Дмитрашковський.

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Українські війська зупинили ворога у Курській області / Колаж: Главред, фото: 3 ОШБр

Українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина території регіону залишається під контролем України. Про це заявив представник комендатури ЗСУ на Курщині Олексій Дмитрашковський, пише Barron’s.

За його словами, російські війська намагалися атакувати позиції українських підрозділів з флангів. Проте ЗСУ зупинили намагання ворога.

"Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під нашим контролем, вони не досягли успіху", - розповів Дмитрашковський. відео дня

Він додав, що росіяни змогли лише зайти в один з населених пунктів і розпочати бої за інший. Значного просування війська РФ не досягли.

Дмитрашковський також уточнив, що на території, яку контролюють ЗСУ, залишаються "кілька тисяч" російських цивільних осіб. У деяких населених пунктах перебуває понад 500 місцевих мешканців.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області РФ - останні новини

Нагадаємо, ЗСУ замкнули ще 7 тисяч окупантів на Курщині. За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, українські сили можуть нейтралізувати дуже потужне з'єднання, після чого в РФ можуть розпочатися "темні часи".

Також експерт Михайло Самусь підкреслив, що ресурси, необхідні для контролю над Курською АЕС, не виправдовують себе. Натомість ЗСУ повинні зосередитися на знищенні російських пускових установок і військової інфраструктури.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан повідомив, що Росії не вистачає 32 тисяч військових у Курській області для витіснення українських сил, тому РФ збільшує угруповання до 40 тисяч осіб.

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