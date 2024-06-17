'Мені потрібна тиша': захисниця Маріуполя 'Пташка' припиняє службу

У звязку з непоборними обставинами та подіями Катерина Поліщук змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та службу в ній.

https://glavred.net/ukraine/mne-nuzhna-tishina-zashchitnica-mariupolya-ptashka-prekrashchaet-sluzhbu-10573676.html Посилання скопійоване

Катерина Поліщук йде зі служби / Колаж: Главред, фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal, facebook.com/Катерина Поліщук

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, відома як "Пташка", оголосила про припинення своєї служби в 59-й окремій мотопіхотній бригаді. Військовослужбовиця повідомила про своє рішення у Facebook, зазначивши, що їй потрібна тиша.

"Одна з найважливіших новин (та переваг для мене, як добровольця старого зразка) у звязку з непоборними обставинами та подіями я змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми. Та поки перебуваю в ізоляції. Багато контенту від мене не буде. Буде щось від душі. Мені так треба. Розраховую на ваше розуміння", - наголосила військова.

Катерина подякувала підписникам за допомогу у зборах коштів для військових. За 9 місяців вдалося придбати 316 квадрокоптерів DJI Mavic, "які врятували десятки, а то і сотні життів".

відео дня

Захисниця зазначила, що іде у відпустку, оскільки їй потрібна тиша. Проте Катерина обіцяє незабаром повернутися.

"Дякую за 14 місяців плідної роботи, нову військову професію, терпіння, розуміння і справжню любов, якої так бракувало мені, в яку я вже не вірила. Не тому що я "Пташка". А тому що я – це я. Ви – найкраще, що могло статись зі мною у такий важкий період. Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша", – додала вона.

Хто така Катерина Поліщук? Катерина Олександрівна Поліщук (позивний — Пташка, Пташка зі сталі; нар. 31 березня 2001, с. Соснівка Тернопільської області, Україна) — українська поетеса, акторка, парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, пише Вікіпедія.

Що відомо про Катерину Поліщук - подробиці

Нагадаємо, парамедик-доброволець Катерина "Пташка" Поліщук стала відомою після того, як у Мережу потрапило відео, де вона співає під російськими бомбами на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Катерина вирішила стати на захист України навесні 2021 року. Незабаром вона успішно закінчила медичні курси. Про своє рішення вирушити на передову в Маріуполь вона повідомила батькам вже постфактум.

Під час оборони Маріуполя, Поліщук разом із побратимами потрапила в полон до російських окупантів. Однак 21 вересня 2022 року в рамках обміну вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких була й Катерина. Серед звільнених також були прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, бійці тероборони, митники та цивільні.

Також нещодавно "Пташка" опублікувала в Instagram емоційний пост у відповідь на критику користувачів, які ображають її з приводу зовнішності. Вона зазначила, що не є героєм, а лише людиною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред