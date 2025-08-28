Рус
Світ має реагувати на смерті дітей: Зеленський не стримав емоцій після удару РФ

Марія Николишин
28 серпня 2025, 08:24
75
Зеленський наголосив, що Росія обирає балістику, а не стіл перемовин.
Світ має реагувати на смерті дітей: Зеленський не стримав емоцій після удару РФ
Зеленський відреагував на удар РФ / колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, Офіс президента

У ніч на 28 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну. Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку. Про це написав президент Володимир Зеленський.

"Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

За його словами, люди досі можуть бути під завалами, вже відомо про десятки поранених.

відео дня

"Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна", - наголосив Зеленський.

Він додав, що очікує реакцію Китаю на те, що відбувається.

"Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", - зауважив президент.

На його думку, вже настав час для нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить.

"Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна памʼять усім жертвам Росії", - підсумував Зеленський.

Новина доповнюється...

