Мінус 40 агресорів з офіцерами: ЗСУ влучно знищили ворожий командний пункт на Харківщині

ЗСУ влучно знищили ворожий командний пункт на Харківщині / Telegram-канали президента України / Zsuwar

Бійці ЗСУ з артилерійського підрозділу дощенту знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії російських окупантів, який знаходився в Харківській області. Таке повідомлення на своєму каналі в месенджері Telegam виклав відомий український журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, всі окупанти, які були на момент удару ЗСУ в приміщенні командного пункту, були знищені ‒ всього понад 40 осіб, у тому числі і офіцерів вищої командної ланки.

"17 червня в результаті артилерійського удару ЗС України в Харківській області був знищений пункт управління 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу. За наявною інформацією весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (понад 40 осіб)", ‒ написав Цимбалюк.

Крім того, офіцерів вищої командної ланки, каже журналіст, була знищена і чергова зміна 533-го командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) російської військової розвідки.

"Особи загиблих не можуть встановити через повне обгорання тіл, а також обвалення будівлі", ‒ підсумував Цимбалюк.

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Нагадаємо, в українському сегменті всесвітньої Мережі було опубліковано видовищне відео "вогняної" роботи по окупантам, яку провели артилеристи ЗСУ за допомогою новітньої американської гаубиці M777.

У відео добре було помітно те, як танк миттєво запалав і згорів як сірник.

До того українські бійці точним ударом знищили на Чернігівщині окупантську самохідну гаубицю 2С3"Акація". Після вдалої атаки ЗСУ на місці гаубиці залишилася лише купа обгорілого металобрухту. Саме з цієї гаубиці, кажуть українські бійці, російські окупанти обстрілювали Чернігів.