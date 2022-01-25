Україна запросила аварійне постачання електроенергії з Білорусі

Повідомляється, що це не пов'язано з недостатністю енергетики в Україні.
Укренерго 25 січня активувала аварійну допомогу українській енергосистемі з Білорусі.
"У вівторок, 25 січня, в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 в обсязі 450 МВт/год, з 13:00 до 14:00 і з 16:00 до 17:00 в обсязі 200 МВт / год (всі - за оперативними даними)", - йдеться в повідомленні пресслужби Укренерго.
Оператор об'єднаної енергомережі, державна компанія Укренерго, повідомила причину активації аварійних поставок електроенергії з Білорусі і зазначила, що це не пов'язано з недостатністю енергетики в Україні.
"Запит аварійної допомоги не пов'язаний з недостатністю в енергосистемі резервів потужності, але необхідний для економії доступних на сьогоднішній день резервів і забезпечення стійкого покриття піків споживання в наступні періоди" , - наголошується на сайті.
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Нагадаємо, в Україні скасували пільговий тариф для споживачів, які опалюють свої будинки електроенергією.
Як розповів радник прем'єрміністра України з енергетики Юрій Бойко, з 1 жовтня 2021 ліміт місячного обсягу споживання в опалювальний сезон в 3000 кВт·год більше не діє для споживачів, які опалюють будинки електроенергією.
Як повідомляв Главред, раніше Землянський заявив, що тарифи на газ в Україні у 2022 році можуть зрости як мінімум удвічі.
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