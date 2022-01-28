Лукашенко заговорив про війну Білорусі з Україною і назвав дві умови

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко розповів про те, чи можлива війна між Україною та Білоруссю.

Як підкреслив він в ході послання білоруському народу і Національним зборам, Білорусь ніколи не буде джерелом війни. Разом з тим він розповів про те, в яких випадках відправить війська для участі в збройному конфлікті.

Лукашенко стверджує, що не буде посилати армію РБ на територію інших країн.

"Ніде і ніколи не говорив і не скажу, що я пошлю на чужу територію проти якогось народу", - підкреслив він.

Лукашенко також оцінив ймовірність військових зіткнень між Україною і Білоруссю.

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"Ви Україну згадали. Боронь мене бог воювати проти цього народу. Де, може бути, і моїх прапрадідів коріння заховані", - сказав він.

За його словами, Білоруська армія буде воювати тільки в двох випадках.

"Якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія. І другий момент, коли бути війні і Білорусь буде в ній брати участь, якщо на нашого союзника-Російську Федерацію-здійснять безпосередній напад", - додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив про те, що біля кордонів Білорусі нібито йде нарощування військового контингенту України: "Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами".

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