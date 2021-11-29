"Хочуть щось урвати": у Лукашенка закотили істерику через навчання України біля кордону

Україна посилила охорону кордону з Білоруссю / Держприкордонслужба

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович прокоментував навчання України біля кордонів з РБ.

Як заявив він в ефір на білоруському телеканалі СТВ, дії України поблизу білоруського кордону не є проявом добросусідських відносин.

"Якщо те, що відбувається на території Польщі та Литви, якось можна виправдати - це країни, що входять до блоку НАТО, те, що відбувається на території нашої південної сусідки, не піддається здоровому глузду. Істерія. Напевно, це істерія керівництва України в надії отримати якісь кошти від своїх західних кураторів, як поляки і литовці, щоб щось собі урвати", - сказав білоруський чиновник.

Він нагадав, що нещодавно Україна повідомила, що в рамках навчань під кодовою назвою Полісся на кордоні з Білоруссю відпрацьовуватимуть питання боротьби з нелегальною міграцією.

"Але хто піде на Україну? Навпаки, з України 192 людини, по-моєму, за цей рік попросили білоруське громадянство і залишилися в нашій країні. Те, що робить Україна, - це недобросусідські відносини, на жаль", - додав Вольфович.

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Криза на кордоні Білорусі та Польщі

Раніше Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.

Як відомо. з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

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