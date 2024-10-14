Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні – BILD

У німецькому оборонному відомстві констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ.

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Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН, Бундесвер

Незважаючи на постійні заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Україна має виграти війну проти країни-агресорки Росії, всередині Міноборони ФРН вже не вірять у те, що це можливо.

Про це повідомляє BILD із посиланням на свої обізнані джерела. Згідно з даними джерел видання, у нещодавній міністерській доповіді про поточне положення є такі слова: "Наступ для звільнення власної території нині для України неможливий".

Також зазначається, що німецькі військові констатують "велике виснаження" у лавах Збройних сил України, і що українські бійці чекають осінньо-зимового бездоріжжя, сподіваючись на те, що такі умови сповільнять просування російських окупантів на захід.

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У той же час у виданні пишуть, що у міністерському звіті йшлося, що російські загарбники систематично просуваються вперед, незважаючи на великі втрати. Міноборони Німеччини не знає, як зупинити цей наступ. При цьому концентрація Росії на продовженні бойових дій викликає там "крайню тривогу".

Також зазначається, що бундесвер більше не має намірів передавати Україні якусь "велику техніку", але продовжить постачання іншої зброї з німецьких складів і нових заводів. Наприклад, українським військовим у 2025 році передадуть стільки ж саме артилерійських снарядів, скільки й цього року – близько 100 тисяч. Проте у BILD звернули увагу, що РФ постачає російським окупантам 375 тисяч таких боєприпасів на місяць.

Фінансова допомога Україні від ФРН становитиме 8 млрд євро цього року і 4 млрд наступного року.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Зміни у ставленні Німеччини до війни в Україні – останні новини

Раніше у Bild із посиланням на джерела повідомляли, що ФРН не передаватиме Україні важку техніку. Вимоги України були сприйняті в Німеччині без ентузіазму, кажуть джерела в Берліні. Також канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським не дав позитивної відповіді на запит української сторони щодо використання західної зброї проти стратегічних цілей у країні-агресорці Росії.

Також раніше повідомлялося, що Шольц раптово захотів особисто поговорити телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада.

Після цього в Німеччині розкрили подробиці можливого дзвінка Шольца Путіну. Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється говорити про Україну з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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