Дзвінок Шольца Путіну: в Німеччині розкрили подробиці

Перший контакт між Шольцом і Путіним мав, за даними ЗМІ, відбутися напередодні саміту G20 у Бразилії 18-19 листопада.

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Путін не бере слухавку / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ОП

Російський диктатор Володимир Путін відмовляється говорити про Україну з німецьким канцлером Олафом Шольцом, цитує Укрінформ слова міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

Бербок іще раз наголосила, що ідеться про справедливий мир, який Європа готова забезпечити Україні.

При цьому Путін, додала Бербок, відмовляється говорити з Шольцом.

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"Путін відкидає мир, якого ми всі так прагнемо", — наголосила глава МЗС.

Німецька міністерка зазначила, що справедливий мир в Україні важливий і для безпеки усього Європейського континенту.

"Україна залежить від нас, щоб тримати лінію фронту. А нам залежить на тому, щоб Україна фронт утримала заради нашої власної безпеки", — сказала вона, маючи на увазі і гібридні атаки Росії на європейські країни.

Шольц і Путін - останні новини

Напередодні стало відомо, що Шольц раптово захотів особисто поговорити телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада.

Однак у Кремлі заявили, що не отримували запит на дзвінок від Шольца.

"Ні, (Шольц, - Главред) не запитував", - відповів Пєсков у коментарі "ручним" російським пропагандистам.

Він також додав, що жодних контактів із Берліном після вторгнення РФ в Україну - ні публічних, ні непублічних - не було.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ просочилася інформація, яку Бундестаг ні підтвердив, ні відкинув, про підготовку Шольцом "плану" заморозки війни в Україні, згідно з яким Росія може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування та виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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